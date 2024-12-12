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Posted 12 декабря, 11:11

Published 12 декабря, 11:11

Modified 12 декабря, 11:13

Updated 12 декабря, 11:13

МЧС предупреждает жителей Пермского края о гололедице

МЧС предупреждает пермяков о гололедице

12 декабря 2024, 11:11
Фото: 1MI.

МЧС предупреждает жителей Пермского края о гололедице

В этот период следует быть внимательными как пешеходам, так и автомобилистам.

В Прикамье с 13 по 16 декабря прогнозируется гололедица. Информацию об этом сообщило ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.

На фоне неблагоприятных метеоусловий в регионе возможны обрывы линий электропередач (ЛЭП), аварии на коммунальных сетях, а также дорожно-транспортные происшествия.

Экстренная служба настоятельно рекомендует пермякам не стоять вблизи ЛЭП, соблюдать требования пожарной и дорожной безопасности. Внимательными следует быть также пешеходам. Кроме того, не стоит приближаться к крышам зданий, с которых может сойти снег.

Вчера МЧС предупреждало пермяков о том, что ввиду сильной гололедицы на дорогах Прикамья могут образоваться серьезные заторы. Ранее в администрации краевой столицы Properm.ru рассказали, как происходит борьба с гололедом на улицах Перми.

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