МЧС предупреждает пермяков о гололедице

Экстренная служба настоятельно рекомендует пермякам не стоять вблизи ЛЭП, соблюдать требования пожарной и дорожной безопасности. Внимательными следует быть также пешеходам. Кроме того, не стоит приближаться к крышам зданий, с которых может сойти снег.