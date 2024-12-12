МЧС предупреждает пермяков о гололедице

Posted 12 декабря, 11:11
Published 12 декабря, 11:11
Modified 12 декабря, 11:13
Updated 12 декабря, 11:13
В Прикамье с 13 по 16 декабря прогнозируется гололедица. Информацию об этом сообщило ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.
На фоне неблагоприятных метеоусловий в регионе возможны обрывы линий электропередач (ЛЭП), аварии на коммунальных сетях, а также дорожно-транспортные происшествия.
Экстренная служба настоятельно рекомендует пермякам не стоять вблизи ЛЭП, соблюдать требования пожарной и дорожной безопасности. Внимательными следует быть также пешеходам. Кроме того, не стоит приближаться к крышам зданий, с которых может сойти снег.