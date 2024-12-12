Многофункциональные центры Пермского края передали более 500 подарков к Новому году

Posted 12 декабря, 11:44
Published 12 декабря, 11:44
Modified 12 декабря, 11:44
Updated 12 декабря, 11:44
«Основная доля из них — это сладости и конфеты. Помимо этого, очень много развивающих игрушек. Среди них пазлы, головоломки, наборы для рисования и рукоделия, книги. Уже 14 декабря вся собранная продукция отправится в путь», — рассказал Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».
В Северодонецке подарки от жителей Пермского края передадут в местные многофункциональные центры и там будут раздавать посетителям с детьми, которые в преддверии Нового года придут вместе со своими родителями для оформления документов.
Как рассказали в пресс-службе МФЦ, в акции приняли участие как сами сотрудники, различные организации, так и обычные жители Прикамья. Так, в филиал МФЦ «Центральный-2» посылку для детей принесли представители молодежного студенческого движения «Белый ворон» и Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека.
Отметим, что Прикамье является для Северодонецка шефом-регионом. В рамках соглашения, подписанного в 2022 году, органы власти, компании, предприятия, организации и жители оказывают городу всестороннюю помощь. В том числе участвуют в восстановлении и ремонте объектов социальной сферы, жилых многоквартирных домов, содействуют в налаживании системы соцзащиты населения, направляют гуманитарные грузы. В частности, МФЦ Пермского края ранее дважды передавало для Северодонецких многофункциональных центров крупную партию оргтехники и комплектующих: ТВ-экраны, компьютеры, многофункциональные устройства, мебель, телефоны и др.
Также напомним, 2024 год был объявлен в МФЦ Пермского края «Годом благотворительности». В отделениях проходили различные акции, такие как «Своих не бросаем», когда сотрудники и жители региона собирали гуманитарный груз для участников специальной военной операции. Была благотворительная акция «Донорство крови», «Донорство ума», в которой можно было посетителям вступить в регистр доноров костного мозга и стать шансом на спасение жизни для своего генетического близнеца, больного раком костного мозга. Сотрудники и посетители МФЦ собирали средства гигиены для детей, оставшихся без попечения родителей и проходящих лечение в больницах. Завершающей акцией этого года стал сбор новогодних подарков для детей из подшефного города Северодонецка.