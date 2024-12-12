properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 11:44

Published 12 декабря, 11:44

Modified 12 декабря, 11:44

Updated 12 декабря, 11:44

Многофункциональные центры Пермского края передали более 500 подарков к Новому году

Многофункциональные центры Пермского края передали более 500 подарков к Новому году

12 декабря 2024, 11:44
Фото: пресс-служба МФЦ Пермского края.
В МФЦ Пермского края подвели итоги благотворительной акции «МФЦ помогает» по сбору новогодних подарков для детей, проживающих в Северодонецке. Всего за две недели центрам «Мои Документы» удалось собрать свыше 500 подарков для ребят.

«Основная доля из них — это сладости и конфеты. Помимо этого, очень много развивающих игрушек. Среди них пазлы, головоломки, наборы для рисования и рукоделия, книги. Уже 14 декабря вся собранная продукция отправится в путь», — рассказал Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».

В Северодонецке подарки от жителей Пермского края передадут в местные многофункциональные центры и там будут раздавать посетителям с детьми, которые в преддверии Нового года придут вместе со своими родителями для оформления документов.

Как рассказали в пресс-службе МФЦ, в акции приняли участие как сами сотрудники, различные организации, так и обычные жители Прикамья. Так, в филиал МФЦ «Центральный-2» посылку для детей принесли представители молодежного студенческого движения «Белый ворон» и Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека.

Отметим, что Прикамье является для Северодонецка шефом-регионом. В рамках соглашения, подписанного в 2022 году, органы власти, компании, предприятия, организации и жители оказывают городу всестороннюю помощь. В том числе участвуют в восстановлении и ремонте объектов социальной сферы, жилых многоквартирных домов, содействуют в налаживании системы соцзащиты населения, направляют гуманитарные грузы. В частности, МФЦ Пермского края ранее дважды передавало для Северодонецких многофункциональных центров крупную партию оргтехники и комплектующих: ТВ-экраны, компьютеры, многофункциональные устройства, мебель, телефоны и др.

Также напомним, 2024 год был объявлен в МФЦ Пермского края «Годом благотворительности». В отделениях проходили различные акции, такие как «Своих не бросаем», когда сотрудники и жители региона собирали гуманитарный груз для участников специальной военной операции. Была благотворительная акция «Донорство крови», «Донорство ума», в которой можно было посетителям вступить в регистр доноров костного мозга и стать шансом на спасение жизни для своего генетического близнеца, больного раком костного мозга. Сотрудники и посетители МФЦ собирали средства гигиены для детей, оставшихся без попечения родителей и проходящих лечение в больницах. Завершающей акцией этого года стал сбор новогодних подарков для детей из подшефного города Северодонецка.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика