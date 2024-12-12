Многофункциональные центры Пермского края передали более 500 подарков к Новому году

Также напомним, 2024 год был объявлен в МФЦ Пермского края «Годом благотворительности». В отделениях проходили различные акции, такие как «Своих не бросаем», когда сотрудники и жители региона собирали гуманитарный груз для участников специальной военной операции. Была благотворительная акция «Донорство крови», «Донорство ума», в которой можно было посетителям вступить в регистр доноров костного мозга и стать шансом на спасение жизни для своего генетического близнеца, больного раком костного мозга. Сотрудники и посетители МФЦ собирали средства гигиены для детей, оставшихся без попечения родителей и проходящих лечение в больницах. Завершающей акцией этого года стал сбор новогодних подарков для детей из подшефного города Северодонецка.