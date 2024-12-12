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Posted 12 декабря, 11:10

Published 12 декабря, 11:10

Modified 12 декабря, 11:12

Updated 12 декабря, 11:12

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии выпавшего из окна мужчины

На глазах плачущей пермячки из окна выпал мужчина. Что с ним стало?

12 декабря 2024, 11:10
Фото: 1MI.

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии выпавшего из окна мужчины

Сюжет
Соцсети
Инцидент произошел в ночь на 11 декабря.

В ночь на 11 декабря в Перми из окна дома №12 на ул. Серебристой (жилой комплекс «Погода») на глазах у плачущей девушки выпал мужчина. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ».

Как сообщают в соцсети со ссылкой на местных, инцидент произошел около 1:13. Девушка стояла на тротуаре, смотрела наверх, кричала и плакала. После этого из окна выпал мужчина, к нему сразу подбежали несколько человек. На место происшествия прибыли экстренные службы. По словам очевидцев, мужчина на тот момент был жив.

В Минздраве Прикамья корреспонденту Properm.ru сообщили, что пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас он продолжает лечение в условиях стационара. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

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#Пермь#Погода#Соцсети#Больница#Минздрав#Лечение#Экстренные службы#Стационар
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