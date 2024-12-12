На глазах плачущей пермячки из окна выпал мужчина. Что с ним стало?

Как сообщают в соцсети со ссылкой на местных, инцидент произошел около 1:13. Девушка стояла на тротуаре, смотрела наверх, кричала и плакала. После этого из окна выпал мужчина, к нему сразу подбежали несколько человек. На место происшествия прибыли экстренные службы. По словам очевидцев, мужчина на тот момент был жив.