На глазах плачущей пермячки из окна выпал мужчина. Что с ним стало?

Posted 12 декабря, 11:10
Published 12 декабря, 11:10
Modified 12 декабря, 11:12
Updated 12 декабря, 11:12
В ночь на 11 декабря в Перми из окна дома №12 на ул. Серебристой (жилой комплекс «Погода») на глазах у плачущей девушки выпал мужчина. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ».
Как сообщают в соцсети со ссылкой на местных, инцидент произошел около 1:13. Девушка стояла на тротуаре, смотрела наверх, кричала и плакала. После этого из окна выпал мужчина, к нему сразу подбежали несколько человек. На место происшествия прибыли экстренные службы. По словам очевидцев, мужчина на тот момент был жив.
В Минздраве Прикамья корреспонденту Properm.ru сообщили, что пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас он продолжает лечение в условиях стационара. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.