На платформе «Финуслуги» появилось четыре новых ПИФа от управляющих компаний

У пользователей маркетплейса появилась возможность выбора новых стратегий. В том числе речь идет о фондах, которые основаны на золоте, денежном рынке и акциях стремительно развивающихся компаний. Фонды денежного рынка рассматриваются как альтернатива банковским вкладам благодаря инвестициям в инструменты, отличающиеся высокой ликвидностью и низкими рисками. Стоит отметить, что уровень доходности таких фондов зависит от ключевой ставки Банка России. Инвестиции в золото рассматриваются в качестве надежного способа сбережения капитала и его защиты от таких факторов, как геополитические риски и инфляция. Основанные на акциях быстроразвивающихся компаний фонды обеспечивают защиту от инфляции в долгосрочной перспективе и подходят для инвесторов, стремящихся к высокой доходности. Об этом пишет vostokmedia.com.