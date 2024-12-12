На платформе «Финуслуги» появилось четыре новых ПИФа от управляющих компаний

Posted 12 декабря, 15:38
Published 12 декабря, 15:38
Modified 12 декабря, 15:39
Updated 12 декабря, 15:39
У пользователей маркетплейса появилась возможность выбора новых стратегий. В том числе речь идет о фондах, которые основаны на золоте, денежном рынке и акциях стремительно развивающихся компаний. Фонды денежного рынка рассматриваются как альтернатива банковским вкладам благодаря инвестициям в инструменты, отличающиеся высокой ликвидностью и низкими рисками. Стоит отметить, что уровень доходности таких фондов зависит от ключевой ставки Банка России. Инвестиции в золото рассматриваются в качестве надежного способа сбережения капитала и его защиты от таких факторов, как геополитические риски и инфляция. Основанные на акциях быстроразвивающихся компаний фонды обеспечивают защиту от инфляции в долгосрочной перспективе и подходят для инвесторов, стремящихся к высокой доходности. Об этом пишет vostokmedia.com.
Как отметил старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин, по количеству предложений фондов управляющих компаний платформа «Финуслуги» является самой крупной на сегодняшний день. Клиентам доступны инвестиции в десять ПИФов. Предполагается, что до конца текущего года появится еще четыре фонда. Игорь Алутин обратил внимание, что интерес к коллективным инвестициям сегодня растет, а партнеры компании активно размещают свои предложения на маркетплейсе.
Платформа «Финуслуги» была создана Мосбиржей как маркетплейс для денег. Здесь можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7. Кроме этого, пользователям доступны такие предложения, как выдача кредитов наличными, покупка ПИФов, полисов ОСАГО, каско, народных облигаций компаний и российских регионов. К услугам платформы можно обращаться для страхования недвижимости и ипотечного страхования. При использовании сервиса комиссия с физических лиц не взимается. Для начала инвестирования и покупки паев онлайн нужно пройти на площадке идентификацию через портал «Госуслуги».