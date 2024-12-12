На следующей неделе в Перми откроются бесплатные катки

На следующей неделе, 18 декабря, в Перми откроются бесплатные катки, рассказали в пресс-службе администрации города. В рамках проекта «Ледовый сезон» в течение всей зимы по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00 вход на шесть муниципальных катков будет свободным: