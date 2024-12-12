На следующей неделе в Перми откроются бесплатные катки

Posted 12 декабря, 03:34
Published 12 декабря, 03:34
Modified 12 декабря, 03:36
Updated 12 декабря, 03:36
На следующей неделе, 18 декабря, в Перми откроются бесплатные катки, рассказали в пресс-службе администрации города. В рамках проекта «Ледовый сезон» в течение всей зимы по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00 вход на шесть муниципальных катков будет свободным:
Городской проект реализуется в краевой столице с 2016 года. Напомним, что в эту субботу в Перми на главной новогодней ели зажгут огни. Открытие ледового городка на эспланаде планируется к 27 декабря.