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Posted 12 декабря, 03:34

Published 12 декабря, 03:34

Modified 12 декабря, 03:36

Updated 12 декабря, 03:36

«Ледовый сезон» в Перми стартует 18 декабря

На следующей неделе в Перми откроются бесплатные катки

12 декабря 2024, 03:34
Фото: 1MI.

«Ледовый сезон» в Перми стартует 18 декабря

Вход на муниципальные катки будет свободным по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00.

На следующей неделе, 18 декабря, в Перми откроются бесплатные катки, рассказали в пресс-службе администрации города. В рамках проекта «Ледовый сезон» в течение всей зимы по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00 вход на шесть муниципальных катков будет свободным:

  • Стадион «Гайва» на ул. Карбышева, 52;
  • Стадион «Спутник» на ул. Мензелинская, 12;
  • Хоккейная коробка СК «Победа» на ул. Обвинская, 9;
  • Стадион «Молния» на ул. Волховская, 26;
  • Каток у «Гознака» на ул. Кавалерийская, 3а;
  • Стадион «Авангард» на ул. Светлогорская, 14.

Городской проект реализуется в краевой столице с 2016 года. Напомним, что в эту субботу в Перми на главной новогодней ели зажгут огни. Открытие ледового городка на эспланаде планируется к 27 декабря.

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