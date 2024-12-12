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Posted 12 декабря, 11:28

Published 12 декабря, 11:28

Modified 12 декабря, 11:30

Updated 12 декабря, 11:30

Жители Култаево обеспокоены тем, что техника ушла с пруда

«Обещали работать и зимой!» Жители Култаево обеспокоены тем, что техника ушла с пруда

12 декабря 2024, 11:28
Фото: Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Жители Култаево обеспокоены тем, что техника ушла с пруда

По словам защитников пруда в Култаево, они не ожидали, что с территории, где проводятся работы, уйдет техника и снимут информационные щиты

В Култаево прерваны работы по очистке пруда. Об обмелении водоема Properm.ru не раз писал, обращая внимание ведомств и правоохранительных органов на проблему.

По словам защитников пруда в Култаево, они не ожидали, что с территории, где проводятся работы, уйдет техника и снимут информационные щиты.

Как объяснили в Минприроды Пермского края, техника подрядчика, ООО «Глобал Проект», находится на базе в Култаево. Паспорт объекта находится также на базе, во избежание его повреждений в зимнее время. Работы этого года на пруду завершены. Выполнено около 50% работ. Возобновятся работы после окончания паводка, в следующем году.

Что касается обещания работ зимой, которые подрядчик, действительно, давал, в зимний период будут производиться работы по расчистке древесно-кустарниковой растительности будут производиться на участке реки Сарабаиха от ул. Мира до ул. Н. Муллинская. Но вырубку начнут только после установления допустимой толщины льда, для обеспечения безопасности работ.

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#Видео#Пермский край#Култаево#Пруд в култаево#Очистка пруда
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