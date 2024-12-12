«Обещали работать и зимой!» Жители Култаево обеспокоены тем, что техника ушла с пруда

Как объяснили в Минприроды Пермского края, техника подрядчика, ООО «Глобал Проект», находится на базе в Култаево. Паспорт объекта находится также на базе, во избежание его повреждений в зимнее время. Работы этого года на пруду завершены. Выполнено около 50% работ. Возобновятся работы после окончания паводка, в следующем году.