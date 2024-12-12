ООО «БАС»: Поддержка эксплуатантов — залог развития отрасли беспилотной авиации

Эксперты отрасли БАС считают, что услуги по применению дронов только появляются на рынке. Варятченко отметил необходимость переформатирования государственного гражданского заказа. Акцент нужно делать на услуги, которые могут стать определяющим фактором и при производстве БАС. Обязательная мера поддержки — льготный лизинг. Чтобы отработать и рассчитать стоимость услуг, которая подходила бы и эксплуатантам, и заказчикам, нужно время, и на протяжении которого эксплуатант нуждается в поддержке.