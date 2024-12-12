ООО «БАС»: Поддержка эксплуатантов — залог развития отрасли беспилотной авиации

Posted 12 декабря, 08:20
Published 12 декабря, 08:20
Modified 12 декабря, 08:20
Updated 12 декабря, 08:20
Многие российские предприятия работают на уровне ведущих мировых производителей. Они проектируют и производят оборудование высокого качества. Разработки, продемонстрировавшие высокую эффективность, уже запущены в серийное производство, пишет newizv.ru.
Однако сейчас пришло время, когда внимание нужно сосредоточить на рынке услуг как источнике спроса. К такому выводу пришли представители Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
По информации Росавиации, в стране сегодня работает семьдесят четыре компании-эксплуатанта. В текущем году для них была введена только одна мера поддержки. Это субсидирование летного часа. Механизм данной льготы требует доработки. Также эту меру поддержки нужно распространить на большую часть сценариев.
На необходимость поддержки эксплуатантов обратил внимание Алексей Варятченко, генеральный директор компании «БАС». Важно, чтобы такие предприятия предлагали услуги по цене, отражающей эффективность использования БАС по сравнению с традиционными способами работы.
«Самое главное то, что мы сейчас активно делаем, ГТЛК, как базовый заказчик дронов, и мы, как эксплуатант беспилотников, стараемся продемонстрировать сценарии применения. При этом они могут быть переработаны очень быстро отраслевым специалистом в конкретную для себя услугу», — пояснил Алексей Варятченко.
Компания «БАС» уже провела тестирование 20 эффективных сценариев применения дронов, в следующем году планируется разработать еще не менее 20 сценариев, а к 2030 году их число должно достичь 200. Сегодня беспилотное оборудование применяется в сельскохозяйственной отрасли, лесном хозяйстве и в строительстве.
Дроны используются и при поисково-спасательных операциях. Находить пропавших людей с помощью беспилотников получается гораздо быстрее, а шансы на спасение жизни при таком подходе значительно повышаются.
С помощью беспилотников можно доставлять малогабаритные грузы. Снижение затрат на такую доставку составляет более чем в два раза, а времени — более чем в шесть раз.
Также БАС применяют для контроля мусорных полигонов и мониторинга несанкционированных свалок, что предотвращает угрозы экологии.
Алексей Варятченко выразил уверенность, что ключевая проблема рынка беспилотной авиации заключается в отсутствии заказов. Рынок с применением дронов не очень развит.
Эксперты отрасли БАС считают, что услуги по применению дронов только появляются на рынке. Варятченко отметил необходимость переформатирования государственного гражданского заказа. Акцент нужно делать на услуги, которые могут стать определяющим фактором и при производстве БАС. Обязательная мера поддержки — льготный лизинг. Чтобы отработать и рассчитать стоимость услуг, которая подходила бы и эксплуатантам, и заказчикам, нужно время, и на протяжении которого эксплуатант нуждается в поддержке.