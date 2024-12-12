Пермякам рассказали о вреде алкоголя

Друзья и близкие начинают замечать, что человек все чаще выпивает без видимой причины. Однако зависимый может остро реагировать на замечания о его привычках. При этом он начинает увеличивать количество выпиваемого, увеличивая дозы. Постепенно возникают провалы в памяти, после чего приходит сильное сожаление о сказанном или сделанном в состоянии опьянения. Тем не менее как только появляется возможность снова выпить, настроение поднимается, и человек забывает о негативных последствиях, вновь обращаясь к алкоголю, который становится необходимым для радости и хорошего настроения.