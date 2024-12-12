Пермякам рассказали о вреде алкоголя

Posted 12 декабря, 13:20
Published 12 декабря, 13:20
Modified 12 декабря, 13:22
Updated 12 декабря, 13:22
Даже незначительное количество спиртного нарушает важнейшие функции, лишая человека возможности осознавать свои поступки. При систематическом употреблении ухудшаются внимание, память и интеллект. Алкоголик сосредотачивается исключительно на своем пристрастии, теряя интерес к остальным аспектам жизни. Вследствие этого разрушаются семейные узы, начинается деградация личности, увеличивается угроза потери рабочего места. Каждый случай опьянения может закончиться закономерно неблагоприятно, включая правонарушения или даже летальный исход — будь то отравление, случайное утопление или дорожно-транспортное происшествие.
Сердечно-сосудистая система также страдает: регулярное потребление алкоголя вызывает аритмию и сердечную недостаточность, а также способствует повышению артериального давления. Употребление спиртного способствует образованию атеросклеротических бляшек, что может привести к эректильной дисфункции и другим проблемам в интимной сфере. Исследования показывают, что сердце алкоголика на вскрытии оказывается рыхлым в отличие от нормального упругого состояния.
Печень оказывается под огромным давлением, поскольку она может долго «терпеть» алкоголь, серьезные проблемы возникают только на стадиях гепатита или цирроза.
Существуют признаки, указывающие на развитие алкогольной зависимости, но люди, регулярно употребляющие алкоголь, часто игнорируют их. Тем не менее привычка справляться с напряжением через алкоголь при возникновении трудностей уже является зависимостью. То же самое касается употребления спиртного для борьбы со скукой, депрессией, тревогой или ощущением собственной неполноценности.
Появление раздражительности и изменения в поведении во время употребления алкоголя также свидетельствуют о том, что контроль над ситуацией потерян и алкоголь начинает управлять человеком.
Друзья и близкие начинают замечать, что человек все чаще выпивает без видимой причины. Однако зависимый может остро реагировать на замечания о его привычках. При этом он начинает увеличивать количество выпиваемого, увеличивая дозы. Постепенно возникают провалы в памяти, после чего приходит сильное сожаление о сказанном или сделанном в состоянии опьянения. Тем не менее как только появляется возможность снова выпить, настроение поднимается, и человек забывает о негативных последствиях, вновь обращаясь к алкоголю, который становится необходимым для радости и хорошего настроения.
Алкоголизм — это уже установленный термин, обозначающий хроническое психическое расстройство, проявляющееся в тяге к этиловому спирту и сопровождающееся как психической, так и физической зависимостью.
Существуют убедительные факты, подтверждающие пагубное воздействие алкоголя.
Алкоголь может привести к летальному исходу и инвалидности. Проблемы со злоупотреблением алкоголем ответственны за значительное число смертей, и среди молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет около 13,5% случаев связано с его употреблением.
Также нарушается психическое состояние. Долговременное употребление алкоголя негативно отражается на психологическом состоянии человека, нормы его поведения меняются — возникают агрессия, хандра, депрессия и конфликтные ситуации.
Употребление алкоголя ведет к потере контроля, что увеличивает риск инфекционных заболеваний, таких как туберкулез и ВИЧ/СПИД.
Кроме того, влияние алкоголя замедляет работу мозга. Один бокал вина может подавлять его работу на срок от 12 до 15 дней, а регулярное употребление значительно увеличивает это время.
Также стоит отметить, что 80% самоубийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения, и более 75% случаев насилия и преступлений происходят с участием людей, находящихся в нетрезвом состоянии.
Срок жизни человека существенно сокращается. У людей, склонных к алкоголизму, продолжительность жизни на 15 — 20 лет меньше, чем у среднестатистического человека.
Затяжное употребление спиртного может привести к белой горячке, представляющей собой алкогольный психоз. Это состояние чаще всего возникает во время похмелья и сопровождается бессонницей, тремором рук, безосновательными страхами и галлюцинациями. При этом до 10% заболевших могут умереть от отека мозга.
Женщины становятся зависимыми от алкоголя быстрее мужчин — они по биологическим причинам усваивают наркотические вещества в четыре раза быстрее. Дети в таких семьях развиваются гораздо медленнее по сравнению с их сверстниками.
Наиболее серьезная проблема заключается в том, что многие алкоголики не осознают свою зависимость. Чаще всего они отказываются от помощи родственников, что в медицине называется анозогнозией. Важно, чтобы такой человек все же попал к специалисту.
Квалифицированный психиатр-нарколог поможет понять степень зависимости и причины ее возникновения. Если ситуация критическая, необходимо донести до пациента информацию о том, что он на пути к разрушению. Принятие этого может стать первым шагом к изменениям, а поддержка семьи в этом процессе жизненно важна.
Если ситуация действительно серьезная, важно донести до человека с алкогольной зависимостью, что он постепенно разрушает свое здоровье. Признать правду для таких людей бывает крайне трудно, однако осознание этого может стать первым шагом к переменам. Когда человек решает бороться с зависимостью, это уже подразумевает надежду на восстановление. В этом процессе поддержка близких играет ключевую роль.
Отказ от алкоголя подразумевает постепенное восстановление организма. Хотя некоторые позитивные изменения могут проявиться уже спустя несколько месяцев, для достижения стабильных результатов потребуется настойчивость.
У тех, кто на протяжении многих лет употреблял алкоголь, процесс восстановления может быть сложным и болезненным. Важно не терять мотивацию и двигаться к своей цели, так как результаты могут превзойти ожидания. Люди, бросившие пить, чувствуют приток энергии, быстрее засыпают и крепче спят, ощущают ясность мыслей. Нормализуется давление и исчезают резкие перепады настроения. Уже через несколько дней улучшается водно-электролитный баланс, состояние кожи, исчезают отечность и покраснение. Восстановление внутренних органов может занять значительное время, но начинать никогда не поздно, даже после длительного периода употребления алкоголя.
Следует осознавать, что отказаться от алкоголя можно даже после многих лет его употребления. Тем не менее ресурсы человеческого организма не бесконечны, поэтому крайне важно избавиться от этой опасной привычки как можно скорее.
Еще больше о последствиях злоупотребления алкоголем читайте на сайте https://takzdorovo.ru.