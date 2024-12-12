Получить премию вместо новогоднего корпоратива предпочтут 70% пермяков

Posted 12 декабря, 06:17
Published 12 декабря, 06:17
Modified 12 декабря, 06:19
Updated 12 декабря, 06:19
Предпочтут получить премию вместо новогоднего корпоратива 70% жителей Пермского края. «„Любовь» пермяков к новогодним корпоративам не выдерживает никакой конкуренции с возможностью получить премию», — сообщают аналитики hh.ru.
При этом 18% пермяков отмечают, что на принятие решения влияет размер премии. Количество тех, кто отказался бы от премии и пошел на корпоратив по своему желанию, составило в регионе 3%, а по стране — 4%. Остальные 9% не дали однозначного ответа. Больше всего хотят получить премию вместо корпоративного праздника маркетологи, работники сферы PR, строители (по 78%), работники научной и образовательной деятельности (75%), IT-специалисты (74%).
Согласно результатам опроса, около 51% работников Пермского края стараются появляться на корпоративных «елках», 30% из них никогда не пропускают это мероприятие. 15% опрошенных ходят на такие праздники, но с уточнением, что окончательное решение зависит от работодателя. 6% приходят на корпоратив только при условии хороших отношений в рабочем коллективе. Более четверти пермяков (21%) обещают сходить на корпоратив в случае подходящего настроя на праздник.
Также, 23% отказались приходить на корпоратив по различным причинам. 2% пермяков сказали, что им не по нраву отмечать праздник с начальством, 8% жителей региона просто не любят отмечать праздники с коллегами. Отмечается, что 8% работников пропускают новогодние корпоративы всегда, а 6% находятся без праздничного настроения.