Получить премию вместо новогоднего корпоратива предпочтут 70% пермяков

Согласно результатам опроса, около 51% работников Пермского края стараются появляться на корпоративных «елках», 30% из них никогда не пропускают это мероприятие. 15% опрошенных ходят на такие праздники, но с уточнением, что окончательное решение зависит от работодателя. 6% приходят на корпоратив только при условии хороших отношений в рабочем коллективе. Более четверти пермяков (21%) обещают сходить на корпоратив в случае подходящего настроя на праздник.