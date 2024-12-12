Приставы арестовывают автомобили пермяков за долги прямо на парковках

На железнодорожном вокзале Пермь-II у неплательщиков арестовали автомобили Mitsubishi и Toyota Tundra, причиной стали долги по кредитам и алиментам. Пикап был в розыске у приставов Ханты-Мансийского автономного округа. На парковке возле Пермского политехнического университета приставы нашли автомобиль Geely Emgrand и арестовали за долги его владельца на сумму 1,5 млн рублей. Кроме того, у завода «Машиностроитель» на стоянке арестовали автомобиль LADA Granta, принадлежащий пермячке, задолжавшей около 200 тыс. рублей микрофинансовым организациям.