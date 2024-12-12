Приставы арестовывают автомобили пермяков за долги прямо на парковках

Posted 12 декабря, 07:38
Published 12 декабря, 07:38
Modified 12 декабря, 07:43
Updated 12 декабря, 07:43
Судебные приставы в Перми проводят массовые рейды по аресту автомобилей должников. Они ищут машины на парковках возле торговых и административных центров. Вчера, 11 декабря, сотрудники ведомства работали в Индустриальном, Дзержинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми. С помощью программы «Мобильный розыск» приставы проверяли собственников автомобилей по государственным номерам. Если у владельца машины есть крупный долг, то машину арестовывают, рейды проходят каждую неделю.
На железнодорожном вокзале Пермь-II у неплательщиков арестовали автомобили Mitsubishi и Toyota Tundra, причиной стали долги по кредитам и алиментам. Пикап был в розыске у приставов Ханты-Мансийского автономного округа. На парковке возле Пермского политехнического университета приставы нашли автомобиль Geely Emgrand и арестовали за долги его владельца на сумму 1,5 млн рублей. Кроме того, у завода «Машиностроитель» на стоянке арестовали автомобиль LADA Granta, принадлежащий пермячке, задолжавшей около 200 тыс. рублей микрофинансовым организациям.
Для того, чтобы вернуть себе автомобили, пермякам нужно полностью погасить долги, напомнили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. Иначе их машины продадут на торгах.