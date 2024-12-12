properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 07:38

Published 12 декабря, 07:38

Modified 12 декабря, 07:43

Updated 12 декабря, 07:43

В Перми приставы забирают автомобили должников с парковок у ТЦ

Приставы арестовывают автомобили пермяков за долги прямо на парковках

12 декабря 2024, 07:38
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

В Перми приставы забирают автомобили должников с парковок у ТЦ

Сюжет
Приставы
Для возврата машин домой пермяки обязаны полностью погасить задолженности.

Судебные приставы в Перми проводят массовые рейды по аресту автомобилей должников. Они ищут машины на парковках возле торговых и административных центров. Вчера, 11 декабря, сотрудники ведомства работали в Индустриальном, Дзержинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми. С помощью программы «Мобильный розыск» приставы проверяли собственников автомобилей по государственным номерам. Если у владельца машины есть крупный долг, то машину арестовывают, рейды проходят каждую неделю.

На железнодорожном вокзале Пермь-II у неплательщиков арестовали автомобили Mitsubishi и Toyota Tundra, причиной стали долги по кредитам и алиментам. Пикап был в розыске у приставов Ханты-Мансийского автономного округа. На парковке возле Пермского политехнического университета приставы нашли автомобиль Geely Emgrand и арестовали за долги его владельца на сумму 1,5 млн рублей. Кроме того, у завода «Машиностроитель» на стоянке арестовали автомобиль LADA Granta, принадлежащий пермячке, задолжавшей около 200 тыс. рублей микрофинансовым организациям.

Для того, чтобы вернуть себе автомобили, пермякам нужно полностью погасить долги, напомнили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. Иначе их машины продадут на торгах.

Читайте также:
Приставы объявили в розыск пермяка, задолжавшего миллион на содержание своих детейПермяк не попал на концерт Агутина и Варум, потому что он плохой отецВ Перми ЧОП-должник прятал машину от ареста, обклеив ее чужой символикой
#Общество#Приставы#Пермь#Должники#Судебные приставы#Арест автомобиля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика