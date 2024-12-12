Прокуратура контролирует проверку инцидента с отрезанной головой рабочего в Перми

Posted 12 декабря, 09:37
Published 12 декабря, 09:37
Modified 12 декабря, 10:22
Updated 12 декабря, 10:22
Прокуратура Свердловского района Перми взяла на контроль установление обстоятельств несчастного случая с водителем трактора. Сегодня днем, 12 декабря, при въезде на парковку ТЦ «Радуга», 63-летний мужчина получил смертельную травму — ему отрезало голову. Механизм пришел в действие из-за случайного задетого пермяком рычага.
Как рассказала пресс-служба регионального надзорного органа, на контроль также взят ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами. Проверкой занимается следственный отдел по Свердловскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю. Проводится осмотр места происшествия и опрос очевидцев, проводятся необходимые процессуальные действия.