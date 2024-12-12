Прокуратура контролирует проверку инцидента с отрезанной головой рабочего в Перми

Прокуратура Свердловского района Перми взяла на контроль установление обстоятельств несчастного случая с водителем трактора. Сегодня днем, 12 декабря, при въезде на парковку ТЦ «Радуга», 63-летний мужчина получил смертельную травму — ему отрезало голову. Механизм пришел в действие из-за случайного задетого пермяком рычага.