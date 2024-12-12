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Posted 12 декабря, 12:52

Published 12 декабря, 12:52

Modified 12 декабря, 12:54

Updated 12 декабря, 12:54

Редакция LIFE doc опубликовала фильм, посвященный отношениям РФ и ОАЭ

Редакция LIFE doc опубликовала фильм, посвященный отношениям РФ и ОАЭ

12 декабря 2024, 12:52
Фото: LIFE doc.
LIFE doc выпустил новый фильм из документального цикла «Новый мир», посвящённый уникальным отношениям России и Объединённых Арабских Эмиратов.

В картине рассказывается о том, как два государства строят сотрудничество в различных сферах, несмотря на разницу в климате, истории и традициях. Данный проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Эмираты возникли всего менее полувека назад, но уже стали символом инноваций и стремительного роста. Дипломатические отношения с СССР были установлены сразу же после основания. Сегодня ОАЭ являются крупнейшим партнером РФ в арабском мире. Товарооборот между странами превышает 11 миллиардов долларов.

В документальном фильме раскрываются ключевые этапы сотрудничества России и ОАЭ — от первых контактов на дипломатическом уровне до современных проектов.

Наджибулло Джаббори, представитель Российского экспортного центра в ОАЭ, отметил, что Россия и Эмираты сотрудничают в разных сферах — от спорта до исследования космоса. По его словам, ОАЭ является хабом, в том числе и для бизнеса из РФ.

Ярким примером взаимодействия между государствами стал проект по развитию хоккея в ОАЭ. Также имеют место и культурные взаимоотношения. Так, Россия участвовала в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже, а в ОАЭ любят российские мультфильмы.

Помимо этого, и Россия, и ОАЭ делают ставку на технологии и освоение космоса. В фильме рассказывается о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и помощи российской стороны в развитии космической программы. Востоковед Эльмира Имамкулиева назвала Эмираты «страной послезавтра». Она пояснила, что ОАЭ инвестирует в будущее. Также эксперт отметила значительный потенциал для сотрудничества в долгосрочной перспективе.

Вести диалог, помогать друг другу развиваться и обмениваться опытом государствам помогают туризм, технологии и уважение к культуре друг друга.

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