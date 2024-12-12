Редакция LIFE doc опубликовала фильм, посвященный отношениям РФ и ОАЭ

Posted 12 декабря, 12:52
Published 12 декабря, 12:52
Modified 12 декабря, 12:54
Updated 12 декабря, 12:54
В картине рассказывается о том, как два государства строят сотрудничество в различных сферах, несмотря на разницу в климате, истории и традициях. Данный проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Эмираты возникли всего менее полувека назад, но уже стали символом инноваций и стремительного роста. Дипломатические отношения с СССР были установлены сразу же после основания. Сегодня ОАЭ являются крупнейшим партнером РФ в арабском мире. Товарооборот между странами превышает 11 миллиардов долларов.
В документальном фильме раскрываются ключевые этапы сотрудничества России и ОАЭ — от первых контактов на дипломатическом уровне до современных проектов.
Наджибулло Джаббори, представитель Российского экспортного центра в ОАЭ, отметил, что Россия и Эмираты сотрудничают в разных сферах — от спорта до исследования космоса. По его словам, ОАЭ является хабом, в том числе и для бизнеса из РФ.
Ярким примером взаимодействия между государствами стал проект по развитию хоккея в ОАЭ. Также имеют место и культурные взаимоотношения. Так, Россия участвовала в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже, а в ОАЭ любят российские мультфильмы.
Помимо этого, и Россия, и ОАЭ делают ставку на технологии и освоение космоса. В фильме рассказывается о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и помощи российской стороны в развитии космической программы. Востоковед Эльмира Имамкулиева назвала Эмираты «страной послезавтра». Она пояснила, что ОАЭ инвестирует в будущее. Также эксперт отметила значительный потенциал для сотрудничества в долгосрочной перспективе.
Вести диалог, помогать друг другу развиваться и обмениваться опытом государствам помогают туризм, технологии и уважение к культуре друг друга.