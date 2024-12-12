Редакция LIFE doc опубликовала фильм, посвященный отношениям РФ и ОАЭ

Помимо этого, и Россия, и ОАЭ делают ставку на технологии и освоение космоса. В фильме рассказывается о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и помощи российской стороны в развитии космической программы. Востоковед Эльмира Имамкулиева назвала Эмираты «страной послезавтра». Она пояснила, что ОАЭ инвестирует в будущее. Также эксперт отметила значительный потенциал для сотрудничества в долгосрочной перспективе.