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Posted 12 декабря, 05:05

Published 12 декабря, 05:05

Modified 12 декабря, 05:08

Updated 12 декабря, 05:08

Стало известно, каким был уровень радиации в Пермском крае в ноябре 2024 года

Роспотребнадзор рассказал, каким был уровень радиации в Прикамье в ноябре

12 декабря 2024, 05:05
Фото: fusionbrain.ai.

Стало известно, каким был уровень радиации в Пермском крае в ноябре 2024 года

В управлении сообщили результаты мониторинга.

Радиационная обстановка в Прикамье в ноябре текущего года была стабильно благоприятной. Результаты мониторинга опубликовали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения составляет 0,3 мкЗв/час. Уровень радиации в ноябре составил от 0,10 до 0,16 мкЗв/час. При этом природных и техногенных радиационных аномалий не регистрировалось. Семь пунктов контроля находятся в семи городах региона — в Перми, Березниках, Соликамске, Чусовом, Губахе, Кудымкаре и Чернушке. Наблюдения за уровнем радиации проводятся ежемесячно.

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#Общество#Пермь#Роспотребнадзор#Радиация
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