Роспотребнадзор рассказал, каким был уровень радиации в Прикамье в ноябре

Гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения составляет 0,3 мкЗв/час. Уровень радиации в ноябре составил от 0,10 до 0,16 мкЗв/час. При этом природных и техногенных радиационных аномалий не регистрировалось. Семь пунктов контроля находятся в семи городах региона — в Перми, Березниках, Соликамске, Чусовом, Губахе, Кудымкаре и Чернушке. Наблюдения за уровнем радиации проводятся ежемесячно.