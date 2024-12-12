Ростехнадзор вновь на время закрыл несколько шахт в Кемеровской области

Posted 12 декабря, 08:10
Published 12 декабря, 08:10
Modified 12 декабря, 08:12
Updated 12 декабря, 08:12
В Кемеровской области на шахтах за минувшую неделю, с 5 по 11 декабря, нашли множество нарушений. Сотрудники Ростехнадзора составили семь протоколов о временном запрете деятельности, обращает внимание VSE42.Ru.
Если бы работы не приостановили, то около 100 человек могли бы пострадать во время потенциальных аварий на шахтах. Сейчас на время закрыты шахты «Спиридоновская», «Березовская», «Первомайская», «Юбилейная», «Алардинская», а также шахта им. С. М. Кирова и шахтоучасток «Октябрьский».
По информации Ростехнадзора, на шахте «Юбилейная» в период с 5 по 11 декабря тяжелые травмы получил один из работников. Также там нашли нарушение взрывобезопасности электрооборудования, эксплуатацию ленточного конвейера с нарушением требований промбезопасности. По решению суда, выемка угля в лаве приостановлена на 30 суток. Кроме того, из-за пожара в горных выработках на полтора месяца закрыта шахта «Алардинская» — на этот период здесь ведутся только работы по обеспечению жизнедеятельности.