Ростехнадзор вновь на время закрыл несколько шахт в Кемеровской области

По информации Ростехнадзора, на шахте «Юбилейная» в период с 5 по 11 декабря тяжелые травмы получил один из работников. Также там нашли нарушение взрывобезопасности электрооборудования, эксплуатацию ленточного конвейера с нарушением требований промбезопасности. По решению суда, выемка угля в лаве приостановлена на 30 суток. Кроме того, из-за пожара в горных выработках на полтора месяца закрыта шахта «Алардинская» — на этот период здесь ведутся только работы по обеспечению жизнедеятельности.