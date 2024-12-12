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Posted 12 декабря, 07:36

Published 12 декабря, 07:36

Modified 12 декабря, 07:38

Updated 12 декабря, 07:38

СКР проводит проверку несчастного случая с отрезанной головой дорожного рабочего

СКР проводит проверку несчастного случая с отрезанной головой дорожного рабочего

12 декабря 2024, 07:36
Фото: ЧП Пермь.
По одной из версий, мужчина случайно привел в действие механизм погрузчика когда вставлял карточку для выезда с парковки.

Сегодня утром на парковке у торгового центра «Радуга» дорожному рабочему отрезало голову, стало известно из социальных сетей. Как нам сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, сейчас проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По информации Properm.ru от очевидцев, работник якобы отвлекся на выезд с парковки и начал вставлять карточку в паркомат. В тот же момент он случайно нажал на рычаг, чем привел механизм в действие.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Известно, что водитель погрузчика скончался сразу, прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть.

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#Чп#Несчастный случай#Несчастный случай на работе
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