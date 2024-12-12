СКР проводит проверку несчастного случая с отрезанной головой дорожного рабочего

Posted 12 декабря, 07:36
Published 12 декабря, 07:36
Modified 12 декабря, 07:38
Updated 12 декабря, 07:38
Сегодня утром на парковке у торгового центра «Радуга» дорожному рабочему отрезало голову, стало известно из социальных сетей. Как нам сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, сейчас проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
По информации Properm.ru от очевидцев, работник якобы отвлекся на выезд с парковки и начал вставлять карточку в паркомат. В тот же момент он случайно нажал на рычаг, чем привел механизм в действие.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Известно, что водитель погрузчика скончался сразу, прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть.