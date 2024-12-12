Следком возбудил дело в отношении начальника женского СИЗО-5

Как сообщают в ведомстве, следователи отдела по Дзержинскому району возбуждили уголовное дело в отношении сотрудника ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю. Шихрагимов подозревается в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).