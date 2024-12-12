Следком возбудил дело в отношении начальника женского СИЗО-5

Posted 12 декабря, 11:17
Published 12 декабря, 11:17
Modified 12 декабря, 11:19
Updated 12 декабря, 11:19
В Перми следователями СК России возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительного учреждения, официально сообщили в пресс-службе ведомства. По информации журналиста Properm.ru от информированных источников, речь идет о начальнике СИЗО-5 Арсене Шихрагимове.
Как сообщают в ведомстве, следователи отдела по Дзержинскому району возбуждили уголовное дело в отношении сотрудника ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю. Шихрагимов подозревается в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Преступление выявили при взаимодействии с УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю.
Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Известно, что подполковник внутренней службы Арсен Шихрагимов был назначен на должность начальника СИЗО-5 в мае 2022 года.