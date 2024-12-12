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Posted 12 декабря, 11:17

Published 12 декабря, 11:17

Modified 12 декабря, 11:19

Updated 12 декабря, 11:19

Следком возбудил дело в отношении начальника женского СИЗО-5

Следком возбудил дело в отношении начальника женского СИЗО-5

12 декабря 2024, 11:17
Фото: 1MI/Пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю.
Сюжет
Возле кормушки
Начальник СИЗО-5 обвиняется в превышении полномочий.

В Перми следователями СК России возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительного учреждения, официально сообщили в пресс-службе ведомства. По информации журналиста Properm.ru от информированных источников, речь идет о начальнике СИЗО-5 Арсене Шихрагимове.

Как сообщают в ведомстве, следователи отдела по Дзержинскому району возбуждили уголовное дело в отношении сотрудника ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю. Шихрагимов подозревается в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Преступление выявили при взаимодействии с УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю.

Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Известно, что подполковник внутренней службы Арсен Шихрагимов был назначен на должность начальника СИЗО-5 в мае 2022 года.

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#Происшествия#Общество#Суд#Возле кормушки#Коррупционеры#Коррупция
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