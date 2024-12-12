СМИ: Вдове из Прикамья предложили самой везти домой тело погибшего на СВО супруга

Как сообщает издание, только после переговоров с военным комиссариатом и обращения в правоохранительные органы тело Ратегова доставили в Пермь. При этом для проведения похорон не нашлось ни оркестра, ни военнослужащих для несения гроба. Напомним, весной 2023 года в пресс-службе мэрии заявляли, что на каждой церемонии прощения погибших в СВО принимают участие почётный караул, военный оркестр, также используются государственные флаги.