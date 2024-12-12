СМИ: Вдове из Прикамья предложили самой везти домой тело погибшего на СВО супруга

Posted 12 декабря, 09:33
Published 12 декабря, 09:33
Modified 12 декабря, 09:35
Updated 12 декабря, 09:35
Родственникам мобилизованного Антона Ратегова из Прикамья, погибшего на СВО, сообщили о том, что тело мужчины доставили в Ижевск вместо Перми. Транспортировать погибшего домой семье предложили за свой счет, пишет perm.aif.ru со ссылкой на волонтеров АНО «Молот — наш танковый батальон».
Как сообщает издание, только после переговоров с военным комиссариатом и обращения в правоохранительные органы тело Ратегова доставили в Пермь. При этом для проведения похорон не нашлось ни оркестра, ни военнослужащих для несения гроба. Напомним, весной 2023 года в пресс-службе мэрии заявляли, что на каждой церемонии прощения погибших в СВО принимают участие почётный караул, военный оркестр, также используются государственные флаги.
Антон Ратегов родился 31 июля 1991 года. Жил в деревне Берёзовка Еловского района. После окончания техникума отправился в армию, после чего завел семью и растил сына. Погиб на спецоперации Ратегов 13 августа 2024 года. О его гибели родные узнали лишь 25 сентября.
В АНО «Молот — наш танковый батальон» изданию сообщили, что женщине предоставили список четырех ритуальных фирм, среди которых были похоронный дом «Содействие» и «Пермский военно-мемориальный комплекс» (ПВМК). Пермячка заключила договор с «Содействием».
Дальнейший ход событий стал известен «АиФ» из обращения волонтёров АНО «Молот» к главному федеральному инспектору (ГФИ) по Пермскому краю и главе регионального исполкома ОНФ. Так, спустя два дня супруге погибшего сообщили, что тело мужчины выгрузили в Ижевске, и что им придется забирать его своими усилиями, либо оплачивать транспортировку. Стоимость такой перевозки составляла 140 тыс. рублей. В военкомате женщине рекомендовали согласовать транспортировку между выбранной ею ритуальной компанией и ПВМК.
После этого женщина написала два заявления: первое — на имя военкома Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Игоря Головкина с требованием объяснить, почему тело доставили в Ижевск, и с просьбой доставить его в Пермь; второе — в ГУ МВД о нарушении прав военнослужащего.
Через несколько дней тело мужчины доставила в краевую столицу Прикамья. Похороны прошли 3 октября, однако оркестра в этот день так и не случилось. Также, как рассказали волонтёры АНО «Молот» в сети, четверо солдат, назначенные для почётного караула и эскорта, отказались нести гроб.
Отмечается, что тело мужчины вместо Ижевска должно было находиться в Перми, на Героев Хасана, 7, где располагается офис Пермского Военно-Мемориального комплекса (ПВМК). В «Молоте» изданию заявили следующее: помощник районного военкома Андрей Ларченко, присутствовавший на церемонии, сказал, что проблем бы не было, если бы договор на похоронные услуги семья заключила бы с ПВМК.
Спустя месяц после похорон, 2 ноября, Игорь Головкин обратился к мэру Перми Эдуарду Соснину. В своем обращении он заявил о «провокационном поведении и безнравственных действиях» волонтёров АНО «Молот», которые якобы во время похорон военнослужащих высказывают «необоснованные претензии» сотрудникам военкоматов и районных администраций.
Сам Головкин отказался от комментариев и порекомендовал корреспонденту «АиФ» обратиться в краевой военный комиссариат. Материалы по заявлению в полицию, написанного вдовой, передали из районного отдела МВД передали 14 октября военному прокурору Пермского гарнизона. Сестра погибшего Оксана сообщила редакции, что в военной прокуратуре попросили предоставить видео- и аудиозаписи, связанные с конфликтом, однако для личной явки не вызвали до сих пор.