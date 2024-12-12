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Posted 12 декабря, 06:17

Published 12 декабря, 06:17

Modified 12 декабря, 10:26

Updated 12 декабря, 10:26

В Прикамье с 13 по 15 декабря похолодает до -16 градусов

Снегопады и прохлада. Пермские синоптики — о погоде в конце этой недели

12 декабря 2024, 06:17
Фото: ideogram.ai.

В Прикамье с 13 по 15 декабря похолодает до -16 градусов

Заморозки с нами ненадолго.

В ближайшие дни в Прикамье будет снежно, а в выходные похолодает. Завтра, 13 декабря, частный циклон сместится с Нижнего Поволжья, из-за этого в регионе будет умеренно тепло и снежно, особенно в южных районах. На юге прогнозируется от 6 до 12 мм осадков.

Из сводки Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды следует, что 14 декабря ощутимо похолодает. Ночью температура воздуха в крае опустится до -16…-11°, в Перми до -12°, на востоке региона до -8…-6°. Днем потеплеет, но немного: -11…-6°, в Перми не выше -9°. Синоптики говорят, что по предварительном прогнозу похолодание продлится до понедельника. Со вторника в регион снова придет потепление.

Ранее из-за потепления возникли опасения, что ледовый городок в центре Перми не получится построить. Однако сейчас температура воздуха немного понизилась.

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