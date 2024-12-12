Снегопады и прохлада. Пермские синоптики — о погоде в конце этой недели

Posted 12 декабря, 06:17
Published 12 декабря, 06:17
Modified 12 декабря, 10:26
Updated 12 декабря, 10:26
В ближайшие дни в Прикамье будет снежно, а в выходные похолодает. Завтра, 13 декабря, частный циклон сместится с Нижнего Поволжья, из-за этого в регионе будет умеренно тепло и снежно, особенно в южных районах. На юге прогнозируется от 6 до 12 мм осадков.
Из сводки Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды следует, что 14 декабря ощутимо похолодает. Ночью температура воздуха в крае опустится до -16…-11°, в Перми до -12°, на востоке региона до -8…-6°. Днем потеплеет, но немного: -11…-6°, в Перми не выше -9°. Синоптики говорят, что по предварительном прогнозу похолодание продлится до понедельника. Со вторника в регион снова придет потепление.
Ранее из-за потепления возникли опасения, что ледовый городок в центре Перми не получится построить. Однако сейчас температура воздуха немного понизилась.