Снегопады и прохлада. Пермские синоптики — о погоде в конце этой недели

Из сводки Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды следует, что 14 декабря ощутимо похолодает. Ночью температура воздуха в крае опустится до -16…-11°, в Перми до -12°, на востоке региона до -8…-6°. Днем потеплеет, но немного: -11…-6°, в Перми не выше -9°. Синоптики говорят, что по предварительном прогнозу похолодание продлится до понедельника. Со вторника в регион снова придет потепление.