Стало известно, когда в Перми пройдет Новогодняя ярмарка

Posted 12 декабря, 05:07
Published 12 декабря, 05:07
Modified 12 декабря, 05:36
Updated 12 декабря, 05:36
В Перми с 28 декабря по 8 января состоится Новогодняя ярмарка, об этом рассказал в своем-телеграм-канале мэр Перми Эдуард Соснин.
Ярмарочные домики возведут на четырех локациях. Впервые торговые точки появятся на Тихом Компросе и Бульваре Советской армии. Здесь пермяки смогут приобрести различные вкусности, а также сувениры.
В прошлом году Новогодняя ярмарка проходила в краевой столице с 21 по 24 декабря вблизи Соборной площади. Жители Перми могли приобрести изделия местных мыловаров, картины, горячие напитки и выпечку.