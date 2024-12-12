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Posted 12 декабря, 05:07

Published 12 декабря, 05:07

Modified 12 декабря, 05:36

Updated 12 декабря, 05:36

В Перми с 28 декабря по 8 января пройдет Новогодняя ярмарка

Стало известно, когда в Перми пройдет Новогодняя ярмарка

12 декабря 2024, 05:07

В Перми с 28 декабря по 8 января пройдет Новогодняя ярмарка

Расположатся ярмарочные домики в центре краевой столицы.

В Перми с 28 декабря по 8 января состоится Новогодняя ярмарка, об этом рассказал в своем-телеграм-канале мэр Перми Эдуард Соснин.

Ярмарочные домики возведут на четырех локациях. Впервые торговые точки появятся на Тихом Компросе и Бульваре Советской армии. Здесь пермяки смогут приобрести различные вкусности, а также сувениры.

В прошлом году Новогодняя ярмарка проходила в краевой столице с 21 по 24 декабря вблизи Соборной площади. Жители Перми могли приобрести изделия местных мыловаров, картины, горячие напитки и выпечку.

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#Пермь#Бульвар гагарина#Тихий компрос#Сувениры#Эдуард соснин#Новогодняя ярмарка
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