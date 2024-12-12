«Сыры везем запрещенные». В Перми скоро откроется таинственный ресторан

Гостей ждет знакомство, в меню будут вино и первые блюда. А с 25 декабря меню обещают запустить в полном формате «с красивыми завтраками и винными вечерами». «Салаты будем заправлять тем самым греческим оливковым маслом, сыры везем запрещенные, дабы не идти на компромиссы со своими вкусовыми привычками», — сообщается в соцсетях заведения.