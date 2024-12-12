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Posted 12 декабря, 06:43

Published 12 декабря, 06:43

Modified 12 декабря, 06:45

Updated 12 декабря, 06:45

В Перми 20 декабря откроется новый ресторан «Тайная В.»

«Сыры везем запрещенные». В Перми скоро откроется таинственный ресторан

12 декабря 2024, 06:43
Фото: Google Maps.

В Перми 20 декабря откроется новый ресторан «Тайная В.»

В заведении обещают погружение в мистическую атмосферу и сбалансированное меню.

На следующей неделе, 20 декабря, в Перми откроется новый ресторан «Тайная В.». Он будет находиться на месте бывшего кафе Lemon Tree, на ул. 25 Октября, 45.

Гостей ждет знакомство, в меню будут вино и первые блюда. А с 25 декабря меню обещают запустить в полном формате «с красивыми завтраками и винными вечерами». «Салаты будем заправлять тем самым греческим оливковым маслом, сыры везем запрещенные, дабы не идти на компромиссы со своими вкусовыми привычками», — сообщается в соцсетях заведения.

Сейчас «Тайная В.» набирает сотрудников. Ранее на сайте hh.ru была размещена вакансия официанта — ему предлагалось от 100 тыс. рублей, сейчас она находится в архиве.

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#Общество#Пермь#Общепит#Ресторан
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