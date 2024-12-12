«Сыры везем запрещенные». В Перми скоро откроется таинственный ресторан

Posted 12 декабря, 06:43
Published 12 декабря, 06:43
Modified 12 декабря, 06:45
Updated 12 декабря, 06:45
На следующей неделе, 20 декабря, в Перми откроется новый ресторан «Тайная В.». Он будет находиться на месте бывшего кафе Lemon Tree, на ул. 25 Октября, 45.
Гостей ждет знакомство, в меню будут вино и первые блюда. А с 25 декабря меню обещают запустить в полном формате «с красивыми завтраками и винными вечерами». «Салаты будем заправлять тем самым греческим оливковым маслом, сыры везем запрещенные, дабы не идти на компромиссы со своими вкусовыми привычками», — сообщается в соцсетях заведения.
Сейчас «Тайная В.» набирает сотрудников. Ранее на сайте hh.ru была размещена вакансия официанта — ему предлагалось от 100 тыс. рублей, сейчас она находится в архиве.