Уход за суставами и костями зимой

Но есть и хорошая новость: здоровье суставов и костей можно сохранить даже в суровые зимние месяцы. Правильное питание, разумная физическая активность и несколько простых профилактических мер помогут вам не только справиться с сезонными трудностями, но и сделать вашу зиму комфортной и активной.