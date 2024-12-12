Узнали, почему на стадионе «Энергия» больше никогда не будет катка

Для массового катания на коньках, по данным Минспорта, будет открыт каток на площади перед Театром-Театром. Его открытие планируется в конце декабря (в зависимости от погодных условий). Единовременная пропускная способность — 100 человек, поэтому будет открыта предварительная запись на портале «Умный спорт». Катание при наличии своих коньков бесплатное, также будет работать прокат.