Узнали, почему на стадионе «Энергия» больше никогда не будет катка

Posted 12 декабря, 05:43
Published 12 декабря, 05:43
Modified 12 декабря, 05:45
Updated 12 декабря, 05:45
Как пояснили Properm.ru в министерстве спорта Пермского края, у многофункционального спортивного комплекса «Энергия» уложено новое футбольное поле, и заливаться оно не будет.
Для массового катания на коньках, по данным Минспорта, будет открыт каток на площади перед Театром-Театром. Его открытие планируется в конце декабря (в зависимости от погодных условий). Единовременная пропускная способность — 100 человек, поэтому будет открыта предварительная запись на портале «Умный спорт». Катание при наличии своих коньков бесплатное, также будет работать прокат.
На стадионе «Юность», где тоже можно было покататься на льду, идет масштабная реконструкция, поэтому объект закрыт. Спортсмены, занимающиеся на «Юности», ждут, когда лед зальют на стадионе «Динамо».