В Чусовом проходит III этап Кубка России по лыжным гонкам

Открыла соревновательную программу женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Победительницей стала Арина Каличева из Москвы. Ее результат — 26.18,6. Второй финишировала Анастасия Кулешова (+ 19,4 секунды). Тройку призеров замкнула Екатерина Смирнова (+19,6). Лучшей из прикамских спортсменок стала Мария Истомина. Она финишировала на шестой позиции, отстав от лидера на 37,1 секунд.