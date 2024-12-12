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Posted 12 декабря, 13:48

Published 12 декабря, 13:48

Modified 12 декабря, 13:50

Updated 12 декабря, 13:50

В Чусовом стартовал III этап Кубка России по лыжным гонкам

В Чусовом проходит III этап Кубка России по лыжным гонкам

12 декабря 2024, 13:48
Фото: минспорта Пермского края.

В Чусовом стартовал III этап Кубка России по лыжным гонкам

Основные забеги предстоят в выходные.

В Чусовом проходит III этап Кубка России по лыжным гонкам. Турнир будет проходить до воскресенья, 15 декабря, сообщают в краевом минспорта.

Открыла соревновательную программу женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Победительницей стала Арина Каличева из Москвы. Ее результат — 26.18,6. Второй финишировала Анастасия Кулешова (+ 19,4 секунды). Тройку призеров замкнула Екатерина Смирнова (+19,6). Лучшей из прикамских спортсменок стала Мария Истомина. Она финишировала на шестой позиции, отстав от лидера на 37,1 секунд.

В мужской гонке с раздельного старта на дистанции 15 км свободным стилем лучшим стал Андрей Мельниченко, его результат 35.05,4. Второе место занял трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, отставший от лидера всего лишь на 0,8 секунды. Тройку призеров замкнул Илья Семиков (+20,8 секунды).

Соревнования продолжатся в выходные. В субботу состоится торжественная церемония открытия, квалификация и решающие забеги в мужском и женском спринте. В воскресенье зрителей ждет мужской и женский персьют.

Пермский край на III этапе Кубка России представляют Мария Истомина, Андрей Кузнецов, Иван Безматерных, Евгений Новиков, Максим Максимов, Александр Ощепков, Артём Мехоношин, Даниил Ларионов, Иван Фадеев, Валерий Шилов, Яна Букалова и Пётр Мазунин.

Соревнования проходят на базе «Металлург». Вход для зрителей во все дни турнира будет бесплатный.

Возведением лыжероллерной трассы в Перми займется ООО «ТехДорГрупп». Компания заключила контракт с МКУ «Управление технического заказчика». Трасса для лыжероллеров будет находится в Кировском районе на ул. Агрономическая, 23.

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#Спорт#Лыжи#Чусовой
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