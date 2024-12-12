properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 05:42

Published 12 декабря, 05:42

Modified 12 декабря, 05:45

Updated 12 декабря, 05:45

«Амкар Пермь» прокомментировал демонтаж павильона с атрибутикой клуба

В ФК «Амкар Пермь» прокомментировали снос фан-шопа у стадиона

12 декабря 2024, 05:42
Фото: пресс-служба ФК «Амкар Пермь».

«Амкар Пермь» прокомментировал демонтаж павильона с атрибутикой клуба

Сюжет
Амкар
Сегодня магазин мерча прекращает работу.

В футбольном клубе «Амкар Пермь» рассчитывают, что фан-шоп рядом со стадионом «Звезда» откроется в начале 2025 года. Как рассказали в пресс-службе «Амкара», прежний магазин фирменной атрибутики закрывается сегодня, 12 декабря.

Ранее администрация Свердловского района решила, что фан-шоп возведен незаконно. Клуб на протяжении полугода оспаривал в суде решение о сносе магазина и предложил несколько способов сделать его законным. Однако суд утвердил постановление о демонтаже павильона, работавшего у стадиона «Звезда» восемь лет.

Сейчас «Амкар» ищет новую локацию для магазина рядом со стадионом. Остальные точки продаж атрибутики продолжают работать — это онлайн-магазин и фан-шоп в торгово-развлекательном центре «Планета».

Читайте также:
В Перми снесут фан-шоп футбольного клуба «Амкар»«За игру не стыдно». «Амкар Пермь» вылетел из FONBET Кубка России«Амкар Пермь» завершил сезон победой, но выйти в высший дивизион не смог
#Спорт#Общество#Пермь#Амкар#Футбол#Демонтаж#Магазин#Амкар-Пермь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика