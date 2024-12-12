В ФК «Амкар Пермь» прокомментировали снос фан-шопа у стадиона

Ранее администрация Свердловского района решила, что фан-шоп возведен незаконно. Клуб на протяжении полугода оспаривал в суде решение о сносе магазина и предложил несколько способов сделать его законным. Однако суд утвердил постановление о демонтаже павильона, работавшего у стадиона «Звезда» восемь лет.