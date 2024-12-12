В ФК «Амкар Пермь» прокомментировали снос фан-шопа у стадиона

Posted 12 декабря, 05:42
Published 12 декабря, 05:42
Modified 12 декабря, 05:45
Updated 12 декабря, 05:45
В футбольном клубе «Амкар Пермь» рассчитывают, что фан-шоп рядом со стадионом «Звезда» откроется в начале 2025 года. Как рассказали в пресс-службе «Амкара», прежний магазин фирменной атрибутики закрывается сегодня, 12 декабря.
Ранее администрация Свердловского района решила, что фан-шоп возведен незаконно. Клуб на протяжении полугода оспаривал в суде решение о сносе магазина и предложил несколько способов сделать его законным. Однако суд утвердил постановление о демонтаже павильона, работавшего у стадиона «Звезда» восемь лет.
Сейчас «Амкар» ищет новую локацию для магазина рядом со стадионом. Остальные точки продаж атрибутики продолжают работать — это онлайн-магазин и фан-шоп в торгово-развлекательном центре «Планета».