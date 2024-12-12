В Новокузнецке нет новой программы для расселения людей из аварийных домов

Posted 12 декабря, 08:26
Published 12 декабря, 08:26
Modified 12 декабря, 08:28
Updated 12 декабря, 08:28
В Новокузнецке нет условий для дальнейшего расселения аварийных домов. В текущем году завершится расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, по закону чиновники должны предоставить новое жилье собственникам до 1 сентября 2025 года.
Однако новая региональная программа в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, не утверждена, сообщает портал VSE42.Ru со ссылкой на администрацию города. Сейчас в Новокузнецке более 200 домов подлежат сносу. Собственники квартир в старых зданиях могут обратиться в управление по учету и приватизации жилых помещений, чтобы получить временное жилье в маневренном фонде.