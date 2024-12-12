В Новокузнецке нет новой программы для расселения людей из аварийных домов

Однако новая региональная программа в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, не утверждена, сообщает портал VSE42.Ru со ссылкой на администрацию города. Сейчас в Новокузнецке более 200 домов подлежат сносу. Собственники квартир в старых зданиях могут обратиться в управление по учету и приватизации жилых помещений, чтобы получить временное жилье в маневренном фонде.