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Posted 12 декабря, 08:26

Published 12 декабря, 08:26

Modified 12 декабря, 08:28

Updated 12 декабря, 08:28

В Новокузнецке нет новой программы для расселения людей из аварийных домов

В Новокузнецке нет новой программы для расселения людей из аварийных домов

12 декабря 2024, 08:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Аварийное жилье
В текущем году завершается программа для зданий, признанных аварийными до 2017 года.

В Новокузнецке нет условий для дальнейшего расселения аварийных домов. В текущем году завершится расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, по закону чиновники должны предоставить новое жилье собственникам до 1 сентября 2025 года.

Однако новая региональная программа в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, не утверждена, сообщает портал VSE42.Ru со ссылкой на администрацию города. Сейчас в Новокузнецке более 200 домов подлежат сносу. Собственники квартир в старых зданиях могут обратиться в управление по учету и приватизации жилых помещений, чтобы получить временное жилье в маневренном фонде.

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#Недвижимость#Общество#Аварийное жилье#Ветхое и аварийное жилье
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