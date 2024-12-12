В одном из округов Прикамья школьникам не хватает учебников

Вчера стало известно, что проект и стройку новой школы в Ленинском районе Перми оценили в 1,4 млрд рублей .

Устранение нарушений и восстановление прав детей на качественное образование находится на контроле прокуратуры района.

Проверка показала, что учащиеся двух общеобразовательных учреждений округа не обеспечены необходимой литературой по таким учебным предметам, как русский язык, география, информатика, физическая культура, изобразительное искусство, технология, музыка.

Прокуратура провела проверку исполнения образовательными организациями Березовского округа требований законодательства в части обеспечения школьников необходимой учебной литературой. О ее результатах сообщает пресс-служба ведомства.

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