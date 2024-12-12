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Posted 12 декабря, 12:03

Published 12 декабря, 12:03

Modified 12 декабря, 12:05

Updated 12 декабря, 12:05

Прокуратура выяснила, что в Березовском округе школьникам не хватает учебников

В одном из округов Прикамья школьникам не хватает учебников

12 декабря 2024, 12:03
Фото: 1MI.

Прокуратура выяснила, что в Березовском округе школьникам не хватает учебников

Сюжет
Детский мир
В дефиците литература по русскому языку, географии, информатике и другим предметам.

Прокуратура провела проверку исполнения образовательными организациями Березовского округа требований законодательства в части обеспечения школьников необходимой учебной литературой. О ее результатах сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что учащиеся двух общеобразовательных учреждений округа не обеспечены необходимой литературой по таким учебным предметам, как русский язык, география, информатика, физическая культура, изобразительное искусство, технология, музыка.

Прокурор внес представление председателю комитета образования администрации Березовского муниципального округа.

Устранение нарушений и восстановление прав детей на качественное образование находится на контроле прокуратуры района.

Вчера стало известно, что проект и стройку новой школы в Ленинском районе Перми оценили в 1,4 млрд рублей.

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#Детский мир#Образование#Березовка
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