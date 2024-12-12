В одном из округов Прикамья школьникам не хватает учебников

Posted 12 декабря, 12:03
Published 12 декабря, 12:03
Modified 12 декабря, 12:05
Updated 12 декабря, 12:05
Прокуратура провела проверку исполнения образовательными организациями Березовского округа требований законодательства в части обеспечения школьников необходимой учебной литературой. О ее результатах сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что учащиеся двух общеобразовательных учреждений округа не обеспечены необходимой литературой по таким учебным предметам, как русский язык, география, информатика, физическая культура, изобразительное искусство, технология, музыка.
Прокурор внес представление председателю комитета образования администрации Березовского муниципального округа.
Устранение нарушений и восстановление прав детей на качественное образование находится на контроле прокуратуры района.
Вчера стало известно, что проект и стройку новой школы в Ленинском районе Перми оценили в 1,4 млрд рублей.