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Posted 12 декабря, 03:14

Published 12 декабря, 03:14

Modified 12 декабря, 05:12

Updated 12 декабря, 05:12

В Перми спорный павильон «Амкара» определили под снос

В Перми хотят снести фан-шоп футбольного клуба «Амкар»

12 декабря 2024, 03:14
Фото: ФК «Амкар Пермь».

В Перми спорный павильон «Амкара» определили под снос

Сюжет
Амкар
Информация об этом появилась на сайте администрации краевой столицы.

В Перми определили под снос фирменный фан-шоп пермского ФК «Амкар» на ул. Куйбышева, 95б/1. Информация об этом появилась на сайте мэрии города. Начать демонтаж объекта планировалось 11 декабря. Место временного хранения движимого имущества будет находиться на ул. Волочаевская, 32.

Торговую точку с атрибутикой спортивного клуба построили восемь лет назад. Фанаты «Амкара» отнеслись к сносу строения крайне негативно. На сегодняшний день в краевой столице действует новый фан-шоп клуба, находящийся в ТРЦ «Планета».

Напомним, что в конце ноября семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал клубу в удовлетворении жалобы на решение арбитражного суда Пермского края. Ранее нижестоящая инстанция признала постройку самовольной и постановила снести ее.

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#Пермь#Амкар#Арбитражный суд#Демонтаж#Снос#Фанаты#Футбольный клуб#ТРЦ Планета#Спортивный клуб#Улица Куйбышева#Фан-шоп
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