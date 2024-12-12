В Перми хотят снести фан-шоп футбольного клуба «Амкар»

Торговую точку с атрибутикой спортивного клуба построили восемь лет назад. Фанаты «Амкара» отнеслись к сносу строения крайне негативно. На сегодняшний день в краевой столице действует новый фан-шоп клуба, находящийся в ТРЦ «Планета».