В Перми хотят снести фан-шоп футбольного клуба «Амкар»

Posted 12 декабря, 03:14
Published 12 декабря, 03:14
Modified 12 декабря, 05:12
Updated 12 декабря, 05:12
В Перми определили под снос фирменный фан-шоп пермского ФК «Амкар» на ул. Куйбышева, 95б/1. Информация об этом появилась на сайте мэрии города. Начать демонтаж объекта планировалось 11 декабря. Место временного хранения движимого имущества будет находиться на ул. Волочаевская, 32.
Торговую точку с атрибутикой спортивного клуба построили восемь лет назад. Фанаты «Амкара» отнеслись к сносу строения крайне негативно. На сегодняшний день в краевой столице действует новый фан-шоп клуба, находящийся в ТРЦ «Планета».
Напомним, что в конце ноября семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал клубу в удовлетворении жалобы на решение арбитражного суда Пермского края. Ранее нижестоящая инстанция признала постройку самовольной и постановила снести ее.