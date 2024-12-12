В Перми мужчина осуждён за стрельбу в дачном кооперативе

В ноябре жители Чайковского добились выплаты компенсации морального вреда от 40-летнего мужчины, стрелявшего по их окнам из пневматического оружия. Злоумышленник решил таким образом развлечься и открыл стрельбу по жилому многоквартирному дому. В результате он повредил два окна и москитные сетки, установленные в одной из квартир.