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Posted 12 декабря, 16:06

Published 12 декабря, 16:06

Modified 12 декабря, 16:08

Updated 12 декабря, 16:08

В Перми мужчина осуждён за 5 выстрелов в дачном кооперативе

В Перми мужчина осуждён за стрельбу в дачном кооперативе

12 декабря 2024, 16:06
Фото: fusionbrain.ai..

В Перми мужчина осуждён за 5 выстрелов в дачном кооперативе

Он ранил мужчину и повредил имущество.

Кировский районный суд Перми вынес приговор 54-летнему пермяку. Мужчина открыл стрельбу в дачном кооперативе этим летом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В августе 2022 года в СНТ «Сосновый Бор», расположенном на территории Кировского района, мужчина, вооружившись огнестрельным оружием, произвел не менее пяти выстрелов. В результате 33-летнему мужчине причинен легкий вред здоровью, а также пострадало имущество одного из владельцев СНТ.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

В ноябре жители Чайковского добились выплаты компенсации морального вреда от 40-летнего мужчины, стрелявшего по их окнам из пневматического оружия. Злоумышленник решил таким образом развлечься и открыл стрельбу по жилому многоквартирному дому. В результате он повредил два окна и москитные сетки, установленные в одной из квартир.

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#Происшествия#Суд#Пермь
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