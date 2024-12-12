В Перми подвели итоги конкурса «Лучшая многодетная семья года»

Заместитель министра труда и социального развития региона Надежда Лузгина отметила, что в настоящее время в Пермском крае насчитывается около тридцати семи тысяч многодетных семей, и это число продолжает увеличиваться. Этот год объявлен президентом России Годом семьи, и праздник стал особенно значимым. В Пермском крае создаются все необходимые условия для семей с детьми. Здесь много не только многодетных, но и многопоколенческих, творческих, социально активных семей, которые передают жизненный опыт и ценности из поколения в поколение. Это способствует укреплению семейных устоев и традиций, в таких семьях царит забота, внимание и любовь. Именно такие семьи в значительной мере формируют будущее региона, и власти направляют все усилия на их поддержку.