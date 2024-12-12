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Posted 12 декабря, 07:22

Published 12 декабря, 07:22

Modified 12 декабря, 07:22

Updated 12 декабря, 07:22

В Перми подвели итоги конкурса «Лучшая многодетная семья года»

В Перми подвели итоги конкурса «Лучшая многодетная семья года»

12 декабря 2024, 07:22
Фото: Министерство труда и социального развития Пермского края.
В Пермском доме народного творчества прошел финал краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года», который проводится уже в 15-й раз.

Конкурс состоял из четырех основных номинаций: «Творческая семья», «Семейное подворье», «Семейные традиции» и «Спортивная семья». Кроме того, была учреждена специальная номинация от жюри — «За сохранение народной культуры в семейных традициях».

В финале представили свои выступления 50 семей, общая численность участников превысила 300, среди которых был самый младший участник — ребенок, которому нет и года. Во время выступлений оценивались артистизм, новаторство и эмоциональная наполненность номера.

По итогам конкурса победителем в номинации «Творческая семья» стала семья Окуловых из Очерского округа. В номинации «Семейное подворье» победили Рожковы из Кунгурского округа, а в спортивной номинации лучшими оказались Акбашевы из Бардымского округа. Семья Рязановых из Соликамска была признана лучшей в категории «Семейные традиции». Специальный приз в номинации «За сохранение народной культуры в семейных традициях» завоевали Садыровы из Уинского муниципального округа.

Многодетная мама Вероника Рожкова поделилась впечатлениями от конкурса. По ее словам, семья участвует в конкурсе не в первый раз и всегда испытывает массу положительных эмоций.

Все семьи, признанные победителями, стали обладателями знака «Лучшая многодетная семья» и получили сертификаты на получение денежной награды.

Заместитель министра труда и социального развития региона Надежда Лузгина отметила, что в настоящее время в Пермском крае насчитывается около тридцати семи тысяч многодетных семей, и это число продолжает увеличиваться. Этот год объявлен президентом России Годом семьи, и праздник стал особенно значимым. В Пермском крае создаются все необходимые условия для семей с детьми. Здесь много не только многодетных, но и многопоколенческих, творческих, социально активных семей, которые передают жизненный опыт и ценности из поколения в поколение. Это способствует укреплению семейных устоев и традиций, в таких семьях царит забота, внимание и любовь. Именно такие семьи в значительной мере формируют будущее региона, и власти направляют все усилия на их поддержку.

Отметим, что организатором данного конкурса выступает Министерство труда и социального развития Пермского края при поддержке правительства региона.

Конкурс «Лучшая многодетная семья года» первый раз в регионе был проведен в 2008 году. За всю историю существования в нем принимали участие более 2000 многодетных семей, воспитывающих 7000 детей. Эти семьи отличаются активностью, творческим подходом, спортивными достижениями и дружелюбием, рассматривая любовь и взаимопонимание как свои главные ценности.

2024 год в России по инициативе президента объявлен Год семьи в рамках национального проекта «Демография». Проведение тематического года направлено на продвижение государственной политики в области защиты семьи и сохранения семейных ценностей. Повышенное внимание уделяется многодетным и многопоколенным семьям.

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