properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 14:55

Published 12 декабря, 14:55

Modified 12 декабря, 14:57

Updated 12 декабря, 14:57

В Дзержинском и Свердловском районах Перми расселили 2 дома

В Перми расселили два аварийных дома, в которых проживали 79 человек

12 декабря 2024, 14:55
Фото: прокуратура Пермского края.

В Дзержинском и Свердловском районах Перми расселили 2 дома

Сюжет
Аварийное жилье
Они находятся в Дзержинском и Свердловском районах города

В Перми расселили два аварийных дома, в которых проживали 79 человек. Все жители аварийных домов в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё, сообщают в мэрии.

В аварийном многоквартирном доме по улице Маяковского, 1 располагалось восемь жилых помещений, общей площадью 198,7 кв. метра. В них проживали 13 человек.

В аварийном доме по улице Козьмы Минина, 11а было 25 жилых помещений общей площадью 889 кв. метров. В них проживали 68 человек.

В конце ноября глава Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по обрушению перегородок в пермском доме по ул. К. Цеткин в сентябре этого года.

Читайте также:
В Перми расселили аварийный дом 1932 года постройкиЖители Осы в суде добиваются ремонта своего домаНа глазах плачущей пермячки из окна выпал мужчина. Что с ним стало?
#Аварийное жилье#Пермь#Аварийный дом#Расселение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика