Posted 12 декабря, 14:55
Published 12 декабря, 14:55
Modified 12 декабря, 14:57
Updated 12 декабря, 14:57
В Перми расселили два аварийных дома, в которых проживали 79 человек. Все жители аварийных домов в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё, сообщают в мэрии.
В аварийном многоквартирном доме по улице Маяковского, 1 располагалось восемь жилых помещений, общей площадью 198,7 кв. метра. В них проживали 13 человек.
В аварийном доме по улице Козьмы Минина, 11а было 25 жилых помещений общей площадью 889 кв. метров. В них проживали 68 человек.
В конце ноября глава Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по обрушению перегородок в пермском доме по ул. К. Цеткин в сентябре этого года.