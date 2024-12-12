В Перми задержали руководителей женского следственного изолятора

Posted 12 декабря, 08:06
Published 12 декабря, 08:06
Modified 12 декабря, 08:08
Updated 12 декабря, 08:08
В Перми задержаны начальник женского СИЗО-5 и его заместитель, сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на собственные источники. Эту информацию журналисту Properm.ru подтвердили в главке ФСИН по Пермскому краю.
«Факт превышения должностных полномочий сотрудников СИЗО-5 выявлен сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю и СУ СК России по Пермскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия», — сообщают в ведомстве.
После допроса руководители СИЗО-5 были отпущены под подписку о невыезде. Согласно открытым данным, начальником следственного изолятора является Арсен Шихрагимов. По имеющейся информации, он и один из его заместителей подозреваются в превышении полномочий: они забирали у подчиненных часть премий.
В 2024 году были задержаны руководители нескольких учреждений ФСИН. 15 октября судья Чусовского городского суда Марина Анхимович начала рассматривать уголовное дело в отношении экс-заместителя начальника ИК-37 Андрея Шварева. Его подозревают в превышении полномочий и двух эпизодах получения взяток от осужденного Руслана Алиева. Во взятках обвинили и бывшего начальника ИК-37 Илью Асламова.
В сентябре было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ИК-10 Константина Макидона. Он обвиняется в растрате. Мотовилихинский районный суд отправил в СИЗО подполковника внутренней службы Дмитрия Ассанова — начальника колонии ИК-29. Он является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.