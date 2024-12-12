В Перми задержали руководителей женского следственного изолятора

После допроса руководители СИЗО-5 были отпущены под подписку о невыезде. Согласно открытым данным, начальником следственного изолятора является Арсен Шихрагимов. По имеющейся информации, он и один из его заместителей подозреваются в превышении полномочий: они забирали у подчиненных часть премий.