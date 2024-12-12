В Пермском крае откроется новый музей

Открытие музея в селе Филипповка, рядом с Кунгурской ледяной пещерой, намечено на 20 декабря. Музей позиционируется как наглядное пособие для школьников, студентов и всех людей, интересующихся историей Пермского края и горнодобывающей отрасли.