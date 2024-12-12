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Posted 12 декабря, 11:25

Published 12 декабря, 11:25

Modified 12 декабря, 11:27

Updated 12 декабря, 11:27

В Кунгуре 20 декабря откроется Музей горного дела

В Пермском крае откроется новый музей

12 декабря 2024, 11:25
Фото: Горный институт УрО РАН/Новый компаньон.

В Кунгуре 20 декабря откроется Музей горного дела

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Кунгур
Музей горного дела появится у Кунгурской ледяной пещеры.

Горный институт УрО РАН открывает на территории туристического комплекса «Сталагмит» в Кунгуре первый в Пермском крае Музей горного дела. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Открытие музея в селе Филипповка, рядом с Кунгурской ледяной пещерой, намечено на 20 декабря. Музей позиционируется как наглядное пособие для школьников, студентов и всех людей, интересующихся историей Пермского края и горнодобывающей отрасли.

Экспозиция музея разделён на пять залов, каждый из которых посвящён одному из главных природных ископаемых Прикамья: углю, калийным солям, алмазу, золоту, производству меди и гипса.

В экспозиции представлены архивные фотографии добычных работ, портреты и гравюры, подлинная спецодежда шахтёров и исторические горные инструменты. Есть и интерактивные элементы. Воссоздан интерьер угольной и калийной шахт.

Подготовлены профессиональные экскурсоводы, которые расскажут посетителям музея об истории добычи ископаемых, их использовании, производственном процессе, поведают легенды и сказы о богатой Уральской земле, старателях и рудознатцах, сообщает издание.

На днях стали известны расписание и программа событий архитектурно-этнографического музея «Хохловка» на новогодние праздники.

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#Кунгур#Культура#Музей#Кунгурская пещера
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