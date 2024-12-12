В Пермском крае откроется новый музей

Posted 12 декабря, 11:25
Published 12 декабря, 11:25
Modified 12 декабря, 11:27
Updated 12 декабря, 11:27
Горный институт УрО РАН открывает на территории туристического комплекса «Сталагмит» в Кунгуре первый в Пермском крае Музей горного дела. Об этом сообщает «Новый компаньон».
Открытие музея в селе Филипповка, рядом с Кунгурской ледяной пещерой, намечено на 20 декабря. Музей позиционируется как наглядное пособие для школьников, студентов и всех людей, интересующихся историей Пермского края и горнодобывающей отрасли.
Экспозиция музея разделён на пять залов, каждый из которых посвящён одному из главных природных ископаемых Прикамья: углю, калийным солям, алмазу, золоту, производству меди и гипса.
В экспозиции представлены архивные фотографии добычных работ, портреты и гравюры, подлинная спецодежда шахтёров и исторические горные инструменты. Есть и интерактивные элементы. Воссоздан интерьер угольной и калийной шахт.
Подготовлены профессиональные экскурсоводы, которые расскажут посетителям музея об истории добычи ископаемых, их использовании, производственном процессе, поведают легенды и сказы о богатой Уральской земле, старателях и рудознатцах, сообщает издание.
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