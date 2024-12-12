В Пермском крае подешевело приготовление главного новогоднего салата

Posted 12 декабря, 10:47
Published 12 декабря, 10:47
Modified 12 декабря, 10:50
Updated 12 декабря, 10:50
Аналитики подсчитали, во сколько обойдется приготовить пять порций оливье в Пермскому крае. Оказалось, что стоимость салат снизилась с 212 рублей в 2023 году до 206 в 2024 году, сообщают аналитики Bankiros.ru.
Портал посчитал, во сколько обойдется блюдо на основе цен, которые анализирует Росстат. Согласно рецепту, для пяти порций салата потребуется:
На снижение общей стоимости повлияло удешевление яиц и огурцов. Даже рост стоимости картошки не повернул ситуацию.
Исходя из цен в мониторинге Росстата, приготовить оливье в 2024 году в среднем по России обойдется в 228 рублей. Взята стоимость за октябрь. Год назад приготовление стоило 231 рубль, исходя из цен за декабрь 2023 года. Стоимость почти не изменилась.
Стоимость приготовления салата «Оливье» в России в 2024 году варьируется в зависимости от региона. Самая высокая стоимость приготовления салата «Оливье» в 2024 году отмечена в Чукотском автономном округе, где она составляет 624 рубля. Значительные расходы на приготовление блюда также зафиксированы в Камчатском крае (457 рублей) и Магаданской области (443 рубля).
Самая низкая стоимость приготовления салата «Оливье» в 2024 году зафиксирована в Республике Мордовия, где цена составляет всего 183 рубля. Ненамного дороже обойдется приготовление блюда в Липецкой и Волгоградской областях — 186 рублей.