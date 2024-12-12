properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 10:47

Published 12 декабря, 10:47

Modified 12 декабря, 10:50

Updated 12 декабря, 10:50

Приготовить пять порций оливье в Прикамье в 2024 году обойдется в 206 рублей

В Пермском крае подешевело приготовление главного новогоднего салата

12 декабря 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney.

Приготовить пять порций оливье в Прикамье в 2024 году обойдется в 206 рублей

Приготовить пять порций оливье в Прикамье, согласно подсчета, обойдется в 206 рублей.

Аналитики подсчитали, во сколько обойдется приготовить пять порций оливье в Пермскому крае. Оказалось, что стоимость салат снизилась с 212 рублей в 2023 году до 206 в 2024 году, сообщают аналитики Bankiros.ru.

Портал посчитал, во сколько обойдется блюдо на основе цен, которые анализирует Росстат. Согласно рецепту, для пяти порций салата потребуется:

  • Докторская колбаса — (200 г);
  • Картофель — 3 штуки среднего размера (250 г);
  • Морковь — 2 штуки среднего размера (160 г);
  • Куриные яйца — 2 штуки;
  • Соленые огурцы — 2 штуки среднего размера (130 г);
  • Консервированный зеленый горошек — половина самой маленькой банки (130 г);
  • Репчатый лук — 1 небольшая луковица (20 г);
  • Майонез — 5 столовых ложек (100 г);
  • Соль и перец — по вкусу.

На снижение общей стоимости повлияло удешевление яиц и огурцов. Даже рост стоимости картошки не повернул ситуацию.

Исходя из цен в мониторинге Росстата, приготовить оливье в 2024 году в среднем по России обойдется в 228 рублей. Взята стоимость за октябрь. Год назад приготовление стоило 231 рубль, исходя из цен за декабрь 2023 года. Стоимость почти не изменилась.

Стоимость приготовления салата «Оливье» в России в 2024 году варьируется в зависимости от региона. Самая высокая стоимость приготовления салата «Оливье» в 2024 году отмечена в Чукотском автономном округе, где она составляет 624 рубля. Значительные расходы на приготовление блюда также зафиксированы в Камчатском крае (457 рублей) и Магаданской области (443 рубля).

Самая низкая стоимость приготовления салата «Оливье» в 2024 году зафиксирована в Республике Мордовия, где цена составляет всего 183 рубля. Ненамного дороже обойдется приготовление блюда в Липецкой и Волгоградской областях — 186 рублей.

Читайте также:
В Прикамье вслед за снижением объемов строительства затормаживаются другие отраслиСотрудник пермской компании погиб по возвращению из КамерунаВ Прикамье ввезли 9 тысяч маленьких елочек без документов
#Экономика#Цены
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика