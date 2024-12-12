В Пермском крае подешевело приготовление главного новогоднего салата

Исходя из цен в мониторинге Росстата, приготовить оливье в 2024 году в среднем по России обойдется в 228 рублей. Взята стоимость за октябрь. Год назад приготовление стоило 231 рубль, исходя из цен за декабрь 2023 года. Стоимость почти не изменилась.