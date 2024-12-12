В Прикамье подорожали все марки бензина и дизтопливо

Бензин марки АИ-92 подорожал на 31 копейку с 54,58 до 54,89 рубля. Литр бензина АИ-95 обойдется пермяку в 59,52 рубля, рост стоимости за неделю составил 39 копеек. Больше всего вырос в цене бензин АИ-98, подорожав на 80 копеек до 83,64 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 54 копейки, цена за один литр составила 70,23 рубля.