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Posted 12 декабря, 04:37

Published 12 декабря, 04:37

Modified 12 декабря, 05:09

Updated 12 декабря, 05:09

В Пермском крае подорожали все марки бензина и дизельное топливо

В Прикамье подорожали все марки бензина и дизтопливо

12 декабря 2024, 04:37
Фото: 1MI.

В Пермском крае подорожали все марки бензина и дизельное топливо

Сюжет
Бензин
Средняя стоимость одного литра автомобильного бензина составила 60,5 рубля.

С средняя стоимость бензина 3 по 9 декабря в Прикамье достигла 60,5 рубля, увеличившись на 41 копейку. Об этом сообщил Росстат.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 31 копейку с 54,58 до 54,89 рубля. Литр бензина АИ-95 обойдется пермяку в 59,52 рубля, рост стоимости за неделю составил 39 копеек. Больше всего вырос в цене бензин АИ-98, подорожав на 80 копеек до 83,64 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 54 копейки, цена за один литр составила 70,23 рубля.

Изменения цен на топливо наблюдались с 3 по 9 декабря в 79 регионах страны. При этом снизились цены на бензин лишь в Республике Тыва (-0,1%).

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