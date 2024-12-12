В Прикамье подорожали все марки бензина и дизтопливо

Posted 12 декабря, 04:37
Published 12 декабря, 04:37
Modified 12 декабря, 05:09
Updated 12 декабря, 05:09
С средняя стоимость бензина 3 по 9 декабря в Прикамье достигла 60,5 рубля, увеличившись на 41 копейку. Об этом сообщил Росстат.
Бензин марки АИ-92 подорожал на 31 копейку с 54,58 до 54,89 рубля. Литр бензина АИ-95 обойдется пермяку в 59,52 рубля, рост стоимости за неделю составил 39 копеек. Больше всего вырос в цене бензин АИ-98, подорожав на 80 копеек до 83,64 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 54 копейки, цена за один литр составила 70,23 рубля.
Изменения цен на топливо наблюдались с 3 по 9 декабря в 79 регионах страны. При этом снизились цены на бензин лишь в Республике Тыва (-0,1%).