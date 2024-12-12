В Прикамье вслед за снижением объемов строительства затормаживаются другие отрасли

Инфляционное давление в октябре 2024 года снизилось, но оставалось на повышенном уровне. Основное влияние на динамику цен оказало расширение предложения на отдельных рынках непродовольственных товаров. В октябре — ноябре спрос на Урале продолжил расти, но медленнее, чем летом. Сильнее выросло потребление в секторе услуг и общественном питании. Продажи автомобилей в октябре обновили 3-летний максимум, а в ноябре резко снизились до уровня июня. Представители ретейла сообщали о смещении спроса в более дешевый сегмент и о более интенсивном использовании ими различных маркетинговых программ для поддержания продаж. Продолжается расширение инфраструктуры для онлайн-торговли и быстрой доставки. По данным служб занятости, напряженность на рынке труда в октябре снизилась за счет сокращения зарегистрированных заявок на персонал.