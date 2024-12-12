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Posted 12 декабря, 08:39

Published 12 декабря, 08:39

Modified 12 декабря, 08:41

Updated 12 декабря, 08:41

Центробанк сообщает о снижении в Пермском крае экономической активности

В Прикамье вслед за снижением объемов строительства затормаживаются другие отрасли

12 декабря 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney.

Центробанк сообщает о снижении в Пермском крае экономической активности

В Пермском крае замедлился рост экономической активности в металлургии и обрабатывающей промышленности, но растет инфляция.

В Пермском крае замедлился рост экономической активности в металлургии и обрабатывающей промышленности. Об этом в своем докладе сообщает Банк России.

Замедление роста выпуска в октябре — ноябре наблюдалось в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности и металлургии вслед за сокращением объемов жилищного строительства. Загрузка производственных мощностей в крае несколько снизилась, но оставалась высокой. Промышленные предприятия сохраняли высокую инвестиционную активность. Ситуация на рынке труда улучшилась за счет сокращения числа вакансий, но оставалась напряженной.

Потребительская активность снизилась, особенно в общепите и развлечениях. При этом спрос на продовольственные товары оставался на высоком уровне. В октябре увеличились продажи новых автомобилей. Дилеры связывают это с высокими инфляционными ожиданиями населения.

Розничное и корпоративное кредитование продолжало замедляться из-за повышения ставок и ужесточения неценовых условий, в частности, требований к финансовому состоянию заемщиков. Объем выдачи ипотечных кредитов существенно сократился в связи с завершением программы льготного кредитования. Заметное увеличение ставок по депозитам способствовало росту сбережений.

Инфляционное давление в октябре 2024 года снизилось, но оставалось на повышенном уровне. Основное влияние на динамику цен оказало расширение предложения на отдельных рынках непродовольственных товаров. В октябре — ноябре спрос на Урале продолжил расти, но медленнее, чем летом. Сильнее выросло потребление в секторе услуг и общественном питании. Продажи автомобилей в октябре обновили 3-летний максимум, а в ноябре резко снизились до уровня июня. Представители ретейла сообщали о смещении спроса в более дешевый сегмент и о более интенсивном использовании ими различных маркетинговых программ для поддержания продаж. Продолжается расширение инфраструктуры для онлайн-торговли и быстрой доставки. По данным служб занятости, напряженность на рынке труда в октябре снизилась за счет сокращения зарегистрированных заявок на персонал.

Однако дефицит кадров на предприятиях, по данным опросов, остается существенным, а уровень безработицы продолжил снижаться. В этих условиях зарплаты продолжили расти, однако медленнее, чем летом. За счет индексаций более динамично растут зарплаты в бюджетном секторе.

Годовая инфляция на Урале — 7,9% — остается ниже, чем в целом по России — 8,5%. При этом текущий темп роста цен в макрорегионе, в который входит и Пермский край, вырос по сравнению с сентябрем. За последние три месяца средний рост цен на Урале был ниже, чем в целом по стране. Это было в частности связано с тем, что заметно медленнее дорожала плодоовощная продукция. Ценовые ожидания предприятий значительно выросли и немного превысили средний по стране уровень.

Это во многом объясняется более значительным увеличением ожиданий роста цен в строительстве, сфере услуг и логистике. При этом в розничной торговле ценовые ожидания уральского бизнеса остаются ниже общестранового уровня.

В октябре — ноябре рост потребительской активности замедлился. Объем выпуска в промышленности в целом остался на уровне летних месяцев. Положительная динамика сохранилась в производстве электрооборудования и металлообработке. При этом продолжилось сокращение производства на металлургических и химических предприятиях, в том числе из-за снижения спроса со стороны нефтегазового и строительного секторов. Объемы грузоперевозок остаются ниже, чем в прошлом году. Из-за недостаточной пропускной способности железных дорог предпочтение отдается автотранспорту, при этом грузооборот увеличивается за счет дальности транспортировки.

Напомним, что в августе годовая инфляция в Пермском крае снизилась на 0,37 процентного пункта по сравнению с июлем, составив 9,52%.

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