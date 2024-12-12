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Posted 12 декабря, 14:29

Published 12 декабря, 14:29

Modified 12 декабря, 14:31

Updated 12 декабря, 14:31

В Пермском крае 13–16 декабря прогнозируется ухудшение погодных условий

В пятницу и выходные пермяков ждёт ухудшение погоды

12 декабря 2024, 14:29
Фото: 1MI.

В Пермском крае 13–16 декабря прогнозируется ухудшение погодных условий

В частности, прогнозируют сильный снег и гололедицу.

По данным Пермского ЦГМС в пятницу, 13 декабря и далее, до 16 декабря в Прикамье прогнозируются опасные метеорологические явления. Прогноз обнародовало краевое ГУ МЧС.

Местами по краю синоптики прогнозируют сильные сложные гололедно-изморозевые отложения, ночью 12 декабря по югу края возможны сильный снег, гололедица.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

  • Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;
  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.
  • Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;
  • Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.
  • Будьте внимательными и осторожными.

Вчера МЧС предупреждало пермяков о том, что ввиду сильной гололедицы на дорогах Прикамья могут образоваться серьезные заторы. Ранее в администрации краевой столицы Properm.ru рассказали, как происходит борьба с гололедом на улицах Перми.

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