В пятницу и выходные пермяков ждёт ухудшение погоды

Вчера МЧС предупреждало пермяков о том, что ввиду сильной гололедицы на дорогах Прикамья могут образоваться серьезные заторы. Ранее в администрации краевой столицы Properm.ru рассказали, как происходит борьба с гололедом на улицах Перми.