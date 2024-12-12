В пятницу и выходные пермяков ждёт ухудшение погоды

Posted 12 декабря, 14:29
Published 12 декабря, 14:29
Modified 12 декабря, 14:31
Updated 12 декабря, 14:31
По данным Пермского ЦГМС в пятницу, 13 декабря и далее, до 16 декабря в Прикамье прогнозируются опасные метеорологические явления. Прогноз обнародовало краевое ГУ МЧС.
Местами по краю синоптики прогнозируют сильные сложные гололедно-изморозевые отложения, ночью 12 декабря по югу края возможны сильный снег, гололедица.
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
Вчера МЧС предупреждало пермяков о том, что ввиду сильной гололедицы на дорогах Прикамья могут образоваться серьезные заторы. Ранее в администрации краевой столицы Properm.ru рассказали, как происходит борьба с гололедом на улицах Перми.