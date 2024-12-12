В суд передано дело пермяка, из-за которого пострадал поезд Новый Уренгой — Москва

Posted 12 декабря, 12:28
Published 12 декабря, 12:28
Modified 12 декабря, 12:30
Updated 12 декабря, 12:30
Пермской транспортной прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении водителя, который на грузовике пересек железнодорожные пути в неположенном месте и стал причиной аварии с участием пассажирского поезда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
2 августа 2024 года обвиняемый, управляя грузовым автомобилем ЗИЛ-131НА на перегоне станций Европейская-Усть-Тискос пересек железнодорожное полотно в отсутствии железнодорожного переезда. В результате его действий произошло столкновение с движущимся пассажирским поездом №11, следующего сообщением Новый Уренгой — Москва.
В результате происшествия никто не пострадал. Механические повреждения получил локомотив, а также строение пути, от ЗИЛа остались лишь куски металла. Ущерб ОАО «РЖД» составил более 480 тыс. рублей.
В ходе восстановительных работ маршруты пригородных поездов №6841 и №6842 Европейская — Чусовская — Европейская были ограничены от/до станции Бисер. Поезд №11 Новый Уренгой — Москва в 11:32 стартовал со станции Европейская с задержкой 3 часа 56 минут.
Водитель покинул место происшествия и скрылся в лесополосе, к вечеру его уже застали дома. Со слов водителя, после наезда на поезд он почувствовал себя плохо и в таком состоянии отошел в лес. Там его нашли грибники и помогли добраться до дома.
Пермской транспортной прокуратурой утвержден обвинительный акт в отношении 62-летнего жителя Пермского края. Он обвиняется по ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённое путём неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности).
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 5 Чусовского судебного района Пермского края.