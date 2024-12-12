Вынесены приговоры организаторам нарколаборатории из Суксуна

Posted 12 декабря, 09:39
Published 12 декабря, 09:39
Modified 12 декабря, 09:42
Updated 12 декабря, 09:42
Два пермяка — организаторы нарколаборатории в Суксуне, получили сроки. Об этом сообщает УФСБ России по Пермскому краю.
Сотрудниками Управления были задержаны жители Перми Ермоленко и Дедовец организовавшие на территории Суксунского округа производство и сбыт сильнодействующих наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 40 кг мефедрона и прекурсоры массой свыше 300 кг.
Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении задержанных возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приговором Пермского краевого суда Ермоленко осужден по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 16 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей, Дедовец осужден по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 15 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.