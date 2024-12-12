Вынесены приговоры организаторам нарколаборатории из Суксуна

Приговором Пермского краевого суда Ермоленко осужден по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 16 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей, Дедовец осужден по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 15 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.