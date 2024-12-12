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Posted 12 декабря, 09:39

Published 12 декабря, 09:39

Modified 12 декабря, 09:42

Updated 12 декабря, 09:42

В Пермском крае осуждены собственники нарколаборатории с 40 кг мефедрона

Вынесены приговоры организаторам нарколаборатории из Суксуна

12 декабря 2024, 09:39
Фото: скриншот оперативного видео.

В Пермском крае осуждены собственники нарколаборатории с 40 кг мефедрона

У мужчин было изъято более 40 кг мефедрона и более 300 кг прекурсоров.

Два пермяка — организаторы нарколаборатории в Суксуне, получили сроки. Об этом сообщает УФСБ России по Пермскому краю.

Сотрудниками Управления были задержаны жители Перми Ермоленко и Дедовец организовавшие на территории Суксунского округа производство и сбыт сильнодействующих наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 40 кг мефедрона и прекурсоры массой свыше 300 кг.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении задержанных возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приговором Пермского краевого суда Ермоленко осужден по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 16 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей, Дедовец осужден по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 15 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

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#Общество#Суд#Наркодилеры#Приговор
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