За три месяца в водоемах Прикамья утонули 22 человека

Всего с сентября по 10 декабря спасли жизни семи человек, в том числе двух детей. В прошлом году за такой же период удалось спасти двух человек, один из которых — ребенок. Первого замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов отмечает, что семь происшествий в этом году были обусловлены выходом людей на неокрепший лед. В прошлом году таких инцидентов было шесть.