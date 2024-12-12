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Posted 12 декабря, 10:26

Published 12 декабря, 10:26

Modified 12 декабря, 10:28

Updated 12 декабря, 10:28

С 1 сентября по 10 декабря на водоемах Пермского края утонули 22 человека

За три месяца в водоемах Прикамья утонули 22 человека

12 декабря 2024, 10:26
Фото: Минтербез Пермского края.

С 1 сентября по 10 декабря на водоемах Пермского края утонули 22 человека

Среди погибших двое несовершеннолетних.

С 1 сентября по 10 декабря 2024 года на водоемах Прикамья погибли 22 человека, двое из них — дети (мальчик и девочка). За аналогичный отчетный период 2023 года на водных объектах произошла гибель 16 человек, среди них детей не было. Статистику опубликовал региональный Минтербез со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю.

Всего с сентября по 10 декабря спасли жизни семи человек, в том числе двух детей. В прошлом году за такой же период удалось спасти двух человек, один из которых — ребенок. Первого замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов отмечает, что семь происшествий в этом году были обусловлены выходом людей на неокрепший лед. В прошлом году таких инцидентов было шесть.

В ведомстве напоминают, 8 декабря на акватории Чусовой, напротив микрорайона Голованово, под лед ушли два рыбака 1972 и 1973 годов рождения. На место экстренно выехали спасатели. Мужчин спасти не удалось. Проводится проверка.

За нарушение правил запрета выхода на лед возлагается административная ответственность в виде штрафа: на граждан — 2-4 тыс. рублей, на должностных лиц — 3-5 тыс. рублей, на юрлица — 5-10 тыс. рублей.

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#Пермский край#Чусовая#Прикамье#Административная ответственность#Минтербез
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