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Posted 12 декабря, 06:43

Published 12 декабря, 06:43

Modified 12 декабря, 07:44

Updated 12 декабря, 07:44

Журналисты Properm.ru взяли награды в двух профессиональных конкурсах

Журналисты Properm.ru взяли награды в двух профессиональных конкурсах

12 декабря 2024, 06:43
Фото: properm.ru.
Татьяна Зырянова стала лауреатом в номинации «Журналист Интернет-СМИ Пермского края», а Григорий Ноговицын стал обладателем диплома второй степени в конкурсе им. Т. П. Черновой на лучшее освещение в региональной медиа-среде сферы культуры и искусства.

Для Properm.ru это уже третья подряд премия в номинации «Лучший журналист Интернет-СМИ Пермского края». Для Татьяны Зыряновой — пятая награда на главном профессиональном конкурсе журналистов Прикамья.

Ежегодный главный профессиональный конкурс журналистов Прикамья стал уже 54-м. Он проводится с 1966 года, является престижным и значимым для пермского медийного сообщества. Подводят итоги конкурса и определяют победителей члены правления Пермского краевого отделения Союза журналистов России. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Журналист газеты (журнала) Пермского края»; «Тележурналист Пермского края»; «Радиожурналист Пермского края»; «Журналист интернет-СМИ Пермского края»; «Фотожурналист Пермского края»; «Юный журналист Пермского края» (номинация посвящена памяти Тамары Михайловны Ромащенко); Свободная номинация (в этом году она была присуждена за действенность в профессии).

Григорий Ноговицын награжден дипломом второй степени в конкурсе им. Т. П. Черновой — это общественный проект, создатели которого выбирают лучших журналистов, освещающих темы культуры в Прикамье.

Конкурс имени пермской журналистки Татьяны Черновой на лучшее освещение в региональной медиа-среде сферы культуры и искусства Пермского края проводят Пермское краевое отделение Союза журналистов России и АНО «Центр реализации культурных проектов „Пермский стиль“» (руководитель Варвара Кальпиди).

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