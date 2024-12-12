Журналисты Properm.ru взяли награды в двух профессиональных конкурсах

Ежегодный главный профессиональный конкурс журналистов Прикамья стал уже 54-м. Он проводится с 1966 года, является престижным и значимым для пермского медийного сообщества. Подводят итоги конкурса и определяют победителей члены правления Пермского краевого отделения Союза журналистов России. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Журналист газеты (журнала) Пермского края»; «Тележурналист Пермского края»; «Радиожурналист Пермского края»; «Журналист интернет-СМИ Пермского края»; «Фотожурналист Пермского края»; «Юный журналист Пермского края» (номинация посвящена памяти Тамары Михайловны Ромащенко); Свободная номинация (в этом году она была присуждена за действенность в профессии).