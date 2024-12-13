Была на грани жизни и смерти. В Перми пациентке провели уникальную операцию на сердце

Posted 13 декабря, 08:19
Published 13 декабря, 08:19
Modified 13 декабря, 08:22
Updated 13 декабря, 08:22
Кардиохирурги пермского клинического кардиологического диспансера провели уникальную операцию на сердце. У врачей было лишь несколько минут, чтобы удалить поврежденный участок аорты и снова запустить кровообращение.
В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили, что 49-летняя женщина поступила в кардиодиспансер с аневризмой в восходящей части аорты и дуги аорты. Наличие аневризмы сопровождается с риском разрыва самой большой артерии в человеческом организме, поэтому пациентке нужно было срочно провести процедуру протезирования.
Однако при вмешательстве на дуге аорты врачам нужно работать на «сухом поле», и это нельзя сделать при работающем аппарате искусственного кровообращения. От дуги аорты отходят брахиоцефальные сосуды, по которым кровь попадает в головной мозг, поэтому нужно временно обеспечить искусственное кровоснабжение (перфузию) головного мозга и за это время реконструировать измененный участок аорты. Остановить кровоснабжение по сосудам можно, но тогда пациент умрет в течение пяти минут. Сердце получится запустить, однако человек останется в состоянии «растения». Эта операция является одной из самых сложных, как и пересадка сердца.
По словам заведующего кардиохирургическим отделением, сердечно-сосудистого хирурга кардиодиспансера, кандидата медицинских наук Алексея Вронского, для проведения операции врачи обеспечили перфузию мозга через один брахиоцефальный сосуд и охладили тело пациентки до 24˚. За счет снижения температуры таким образом были защищены внутренние органы женщины, а кровь нигде не циркулировала, кроме головного мозга. После этого кардиохирурги провели реконструкцию участка аорты — вшили протез в ткани. Затем врачи вновь согрели тело пациентки до 36˚, восстановили кровообращение и завершили операцию. Все время женщина находилась на грани жизни и смерти.
После операции пациентка девять дней находилась под наблюдением специалистов. Они подобрали оптимальную схему лечения для полного восстановления организма. Затем женщину успешно выписали из кардиодиспансера.