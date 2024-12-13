Была на грани жизни и смерти. В Перми пациентке провели уникальную операцию на сердце

Однако при вмешательстве на дуге аорты врачам нужно работать на «сухом поле», и это нельзя сделать при работающем аппарате искусственного кровообращения. От дуги аорты отходят брахиоцефальные сосуды, по которым кровь попадает в головной мозг, поэтому нужно временно обеспечить искусственное кровоснабжение (перфузию) головного мозга и за это время реконструировать измененный участок аорты. Остановить кровоснабжение по сосудам можно, но тогда пациент умрет в течение пяти минут. Сердце получится запустить, однако человек останется в состоянии «растения». Эта операция является одной из самых сложных, как и пересадка сердца.