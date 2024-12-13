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Posted 13 декабря, 09:29

Published 13 декабря, 09:29

Modified 13 декабря, 09:31

Updated 13 декабря, 09:31

Экстренная служба предупреждает пермяков о сильном снеге и гололедице

Экстренная служба предупреждает пермяков о сильном снеге и гололедице

13 декабря 2024, 09:29
Фото: 1MI.
В это время в регионе возрастает риск аварий на ЖКХ и дорожно-транспортных происшествий.

Завтра, 14 декабря, в Горнозаводском районе ожидается сильный снег, в некоторых районах Прикамья — гололедно-изморозевые отложения и гололедица. Информацию об этом сообщает краевое МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.

Из-за неблагоприятных метеорологических условий в регионе могут обрываться линии электропередач (ЛЭП), происходить аварии на коммунальных сетях, а также дорожно-транспортные происшествия.

МЧС рекомендует пермяками не находиться вблизи ЛЭП, а также соблюдать правила пожарной и дорожной безопасности. Осторожными быть следует не только водителям, но и пешеходам.

В случае ЧП звонить по номерам: 01 — со стационарного телефона, 101, 112 — с мобильного телефона (вызов бесплатный). Телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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#Пермь#Погода#Пожар#Авария#Безопасность#Гололедица#Дорожная безопасность#Линии электропередач
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