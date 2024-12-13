ЕР включит ветеранов спецоперации в состав руководящих органов партии

По информации, озвученной Кириенко, партия ЕР, региональные отделения и активисты постоянно принимают участие в мероприятиях по поддержке бойцов спецоперации на передовой. Он поблагодарил всех за оказанную помощь и заявил, что ее темпы не следует снижать ни при каких условиях. Об этом пишет mkset.ru.