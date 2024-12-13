ЕР включит ветеранов спецоперации в состав руководящих органов партии

Posted 13 декабря, 18:17
Published 13 декабря, 18:17
Modified 13 декабря, 18:18
Updated 13 декабря, 18:18
По информации, озвученной Кириенко, партия ЕР, региональные отделения и активисты постоянно принимают участие в мероприятиях по поддержке бойцов спецоперации на передовой. Он поблагодарил всех за оказанную помощь и заявил, что ее темпы не следует снижать ни при каких условиях. Об этом пишет mkset.ru.
Кроме того, Кириенко отметил важность сотрудничества «Единой России» с фондом «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества, Ассоциацией ветеранов СВО и другими общественными организациями по помощи героям и их семьям.
Врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев отметил, что формирование новой элиты Российской Федерации является важнейшей задачей, сформулированной президентом. Он заявил, что «Единая Россия» активно включилась в данный процесс. В настоящее время ведется тщательная подготовка к Единому дню голосования — 2025. «Еще более системно подойдем к нему. Уверены, что депутатов из числа участников СВО, которые получат мандаты, будет еще больше», — заверил врио секретаря генсовета ЕР.
Он также подчеркнул, что просто получить депутатский мандат недостаточно. Помимо этого, следует научиться использовать в работе множество предоставленных инструментов, активно работать в избирательных округах, собирать наказы от жителей и отстаивать их в законодательных органах на профессиональном уровне.
По словам Якушева, ветераны спецоперации войдут в высший и генеральный советы в ходе ротации руководящих органов «Единой России».
«Уверен, что это серьезное усиление и укрепление наших рядов», — резюмировал он.
Руководитель центрисполкома ЕР Александр Сидякин подтвердил, что партия продолжает активно работать по выполнению гуманитарной миссии и оказанию помощи участникам спецоперации. С момента начала СВО единороссы передали более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.
По мнению полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги, вернувшимся с фронта бойцам СВО необходимо обеспечить обучение, реабилитацию, досуг и спортивные мероприятия.
По словам сенатора РФ, Героя России, многократного олимпийского чемпиона Александра Карелина, в интересах участников спецоперации использовать предоставленные «Единой Россией» инструменты. Об этом информирует сайт ER.RU.
14 декабря в Национальном центре «Россия» пройдет XXII Съезд партии ЕР. На мероприятие прибудет более 1000 участников из всех российских регионов.