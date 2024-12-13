Еще один сотрудник пермского предприятия попал в больницу после командировки в Африку

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в командировке в целях установления его обстоятельств и причин. Проводится опрос, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в том числе командировкой. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — поясняет заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.