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Posted 13 декабря, 15:02

Published 13 декабря, 15:02

Modified 13 декабря, 15:04

Updated 13 декабря, 15:04

После командировки в Камерун пермяк попал в больницу в тяжелом состоянии

Еще один сотрудник пермского предприятия попал в больницу после командировки в Африку

13 декабря 2024, 15:02
Фото: 1MI.

После командировки в Камерун пермяк попал в больницу в тяжелом состоянии

На минувшей неделе сотрудник предприятия скончался после возвращения из командировки.

Инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию обстоятельств несчастного случая с работником пермского предприятия, заболевшим малярией в Камеруне. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Ведущий инженер по наладке и испытаниям ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ», 1998 года рождения, после возвращения в Пермь из командировки в Камеруне, 7 декабря обратился в больницу за медицинской помощью. Впоследствии он был госпитализирован с диагнозом «Малярия, вызванная Plasmodium falciparum, тропическая завозная, тяжелое течение» с осложнением в виде отека легких. В настоящее время состояние оценивается как тяжелое.

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в командировке в целях установления его обстоятельств и причин. Проводится опрос, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в том числе командировкой. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — поясняет заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

Отметим, Инспекция уже расследует несчастный случай с работником ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ», который вернулся из командировки в Камеруне и умер 1 декабря в Москве.

Известно, что специалисты по охране труда компании сейчас также занимаются служебной проверкой гибели сотрудника. Его имя и должность не называются.

Компания «ИНГК-ПРОМТЕХ» производит машины и оборудование специального назначения. Предприятие производит поршневые и винтовые компрессорные установки, мобильные компрессорные установки, газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, а также основные элементы и узлы для других российских и зарубежных производителей ГПА. Компания поставляет продукцию российским заказчикам, а также нефтегазовым компаниям Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Республики Конго.

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