Этой осенью в Прикамье произошло землетрясение

Posted 13 декабря, 05:06
Published 13 декабря, 05:06
Modified 13 декабря, 06:23
Updated 13 декабря, 06:23
В начале октября в Пермском крае произошло землетрясение. В ночь с 1 на 2 октября в селе Таборы Добрянского округа были зафиксированы подземные толчки. Об этом заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков рассказал URA.ru.
По словам Шулакова, в ту ночь произошло два небольших толчка магнитудой 1,8. Местные жители их даже не почувствовали, но приборы зарегистрировали колебания. В районе села расположена сейсмоактивная зона, поэтому землетрясение могло возникнуть из-за образования трещин в земной коре.
В сентябре прошлого года в Прикамье возле села Орда также было зафиксировано землетрясение. Оно было слабым — 3,2 балла.