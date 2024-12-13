Этой осенью в Прикамье произошло землетрясение

В начале октября в Пермском крае произошло землетрясение. В ночь с 1 на 2 октября в селе Таборы Добрянского округа были зафиксированы подземные толчки. Об этом заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков рассказал URA.ru.