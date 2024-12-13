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Posted 13 декабря, 05:06

Published 13 декабря, 05:06

Modified 13 декабря, 06:23

Updated 13 декабря, 06:23

Ученые: в Пермском крае в начале октября зафиксировано землетрясение

Этой осенью в Прикамье произошло землетрясение

13 декабря 2024, 05:06
Фото: ideogram.ai.

Ученые: в Пермском крае в начале октября зафиксировано землетрясение

Сюжет
Ученые
Подземные толчки возникли в Добрянском районе.

В начале октября в Пермском крае произошло землетрясение. В ночь с 1 на 2 октября в селе Таборы Добрянского округа были зафиксированы подземные толчки. Об этом заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков рассказал URA.ru.

По словам Шулакова, в ту ночь произошло два небольших толчка магнитудой 1,8. Местные жители их даже не почувствовали, но приборы зарегистрировали колебания. В районе села расположена сейсмоактивная зона, поэтому землетрясение могло возникнуть из-за образования трещин в земной коре.

В сентябре прошлого года в Прикамье возле села Орда также было зафиксировано землетрясение. Оно было слабым — 3,2 балла.

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#Общество#Пермь#Ученые#Землетрясение#Наука
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