Госавтоинспекция Прикамья предупреждает о риске ДТП на трассах из-за снегопадов

Posted 13 декабря, 06:33
Published 13 декабря, 06:33
Modified 13 декабря, 07:43
Updated 13 декабря, 07:43
Госавтоинспекция Пермского края предупреждает жителей об ухудшении погоды. Снегопады могут привести к увеличению числа ДТП, поэтому всем участникам дорожного движения нужно быть предельно осторожными и бдительными.
Падающий снег уменьшает видимость на дорогах, увеличивает скользкость асфальта и создает опасные условия для движения. На проезжей части может образоваться снежный накат. На наиболее сложных участках трасс с включенными проблесковыми маячками дежурят автоинспекторы и помогают водителям при необходимости. Сотрудники ведомства перешли на усиленные режим работы.
В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края просят автомобилистов быть аккуратными и вежливыми на дороге. В случае ДТП следует немедленно позвонить в дежурную часть полиции по телефону 02 или 102.