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Posted 13 декабря, 06:33

Published 13 декабря, 06:33

Modified 13 декабря, 07:43

Updated 13 декабря, 07:43

В ГАИ Прикамья попросили водителей быть внимательнее на трассах из-за снегопадов

Госавтоинспекция Прикамья предупреждает о риске ДТП на трассах из-за снегопадов

13 декабря 2024, 06:33
Фото: properm.ru.

В ГАИ Прикамья попросили водителей быть внимательнее на трассах из-за снегопадов

Сильные осадки ожидаются в регионе сегодня и завтра.

Госавтоинспекция Пермского края предупреждает жителей об ухудшении погоды. Снегопады могут привести к увеличению числа ДТП, поэтому всем участникам дорожного движения нужно быть предельно осторожными и бдительными.

Падающий снег уменьшает видимость на дорогах, увеличивает скользкость асфальта и создает опасные условия для движения. На проезжей части может образоваться снежный накат. На наиболее сложных участках трасс с включенными проблесковыми маячками дежурят автоинспекторы и помогают водителям при необходимости. Сотрудники ведомства перешли на усиленные режим работы.

В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края просят автомобилистов быть аккуратными и вежливыми на дороге. В случае ДТП следует немедленно позвонить в дежурную часть полиции по телефону 02 или 102.

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