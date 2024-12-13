Госавтоинспекция Прикамья предупреждает о риске ДТП на трассах из-за снегопадов

Падающий снег уменьшает видимость на дорогах, увеличивает скользкость асфальта и создает опасные условия для движения. На проезжей части может образоваться снежный накат. На наиболее сложных участках трасс с включенными проблесковыми маячками дежурят автоинспекторы и помогают водителям при необходимости. Сотрудники ведомства перешли на усиленные режим работы.