Капремонт, бензин и соленая сельдь: как выросли цены для пермяков в ноябре

Цены в пермских супермаркетах в последнем осеннем месяце не только росли, но и уменьшались. Стали дешевле на 0,7-4,7% мука, варенье, повидло, мед, шоколадные конфеты, вареная и сырокопченая колбасы, пельмени, равиоли и манты. Также снизились розничные цены на яблоки, апельсины, сухофрукты и лимоны на 0,4-9,4%.