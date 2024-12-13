properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 07:37

Published 13 декабря, 07:37

Modified 13 декабря, 08:25

Updated 13 декабря, 08:25

В Пермском крае в ноябре подорожали капремонт, бензин и рыба

Капремонт, бензин и соленая сельдь: как выросли цены для пермяков в ноябре

13 декабря 2024, 07:37
Фото: 1MI.

В Пермском крае в ноябре подорожали капремонт, бензин и рыба

Сюжет
Пермьстат
Немногие товары подешевели, например, мука и пельмени.

В ноябре текущего года услуги и продовольственные товары росли в цене опережающими темпами. Индекс потребительских цен сложился на уровне 101,9%.

Цены в продуктовых

По данным Пермьстата, значительно выросли цены на следующие продовольственные товары:

  • мороженые кальмары (+11,3%);
  • соленая, маринованная, копченая рыба (+7,8%);
  • соленые и копченые деликатесы из рыбы (+5,5%);
  • соленая сельдь (+5,0%);
  • мороженная рыба (+4,5%);
  • кисломолочные продукты и сливки (+6,4%);
  • сливочное масло (+5,5%),
  • сыры (+4,7%) и другие.

Также на 1,3-6,0% подорожали говядина, мясо индейки, мясной фарш, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, кофе и чай, хлеб и хлебобулочные изделия. Изменились цены на фрукты: на 7,5-7,6% стали дороже замороженные ягоды, бананы, груши и виноград. Аналитики сообщают, что в ноябре увеличилась стоимость всего ассортимента овощной продукции.

Цены в пермских супермаркетах в последнем осеннем месяце не только росли, но и уменьшались. Стали дешевле на 0,7-4,7% мука, варенье, повидло, мед, шоколадные конфеты, вареная и сырокопченая колбасы, пельмени, равиоли и манты. Также снизились розничные цены на яблоки, апельсины, сухофрукты и лимоны на 0,4-9,4%.

Непродовольственные товары

Цены на непродовольственные товары выросли за месяц в среднем на 0,3%. На 0,1-5,2% стали недоступнее для жителей Прикамья детская и мужская одежда, мужская и женская обувь, канцтовары и товары для садоводства. Стоимость большинства видов мебели стала больше на 0,5-6,2%.

Подорожала бытовая техника: например, микроволновые печи, электрические батарейки, стиральные машины, холодильники, электрочайники и другие стали дороже на 0,8-4,4%. Однако некоторые электротовары и бытовые приборы подешевели на 1,1-3,8%.

В аптеках немного выросли цены на медикаменты (индекс цен — 100,6%, в том числе и на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты). Цены на перевязочные материалы, наоборот, упали на 0,8%.

На заправках в ноябре продолжался рост цен на моторное топливо (+1,6%).Бензин автомобильной марки АИ-98 и выше вырос на 3,0% за литр, дизельное топливо — на 2,9%. Бензины марок АИ-95 и АИ-92 стали недоступнее на 1,3-1,6%.

Услуги

Аналитики Пермьстата обращают внимание, что темпы удорожания услуг в Прикамье несколько раз опережали рост цен на товары. В ноябре этот показатель составил 103,1%.

В основном на сложившийся индекс цен на услуги в регионе повлияло увеличение размера взносов на капитальный ремонт — в 1,3 раза. Кроме того, операторы подняли стоимость услуг сотовой связи на 17,4%. Проезд в поездах дальнего следования стал дороже на 10,2%, услуги банков — на 4,9%.

Стала сложнее жизнь и для путешественников: услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 4,6%, экскурсионные услуги на 4,1%, а стоимость проживания в гостиницах выросла на 2,2%. Для владельцев домашних животных стали дороже обращения к ветеринарам (+1,3%).

Читайте также:
Бензин и дизель опять выросли в цене за неделю в Пермском краеПодорожала рыба и подешевели апельсины. Как за сентябрь изменились цены в ПрикамьеЗа неделю в Кузбассе подорожали овощи, яблоки и пылесосы
#Общество#Пермь#Пермьстат#Цены#Статистика#Рост цен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика