Капремонт, бензин и соленая сельдь: как выросли цены для пермяков в ноябре

Posted 13 декабря, 07:37
Published 13 декабря, 07:37
Modified 13 декабря, 08:25
Updated 13 декабря, 08:25
В ноябре текущего года услуги и продовольственные товары росли в цене опережающими темпами. Индекс потребительских цен сложился на уровне 101,9%.
По данным Пермьстата, значительно выросли цены на следующие продовольственные товары:
Также на 1,3-6,0% подорожали говядина, мясо индейки, мясной фарш, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, кофе и чай, хлеб и хлебобулочные изделия. Изменились цены на фрукты: на 7,5-7,6% стали дороже замороженные ягоды, бананы, груши и виноград. Аналитики сообщают, что в ноябре увеличилась стоимость всего ассортимента овощной продукции.
Цены в пермских супермаркетах в последнем осеннем месяце не только росли, но и уменьшались. Стали дешевле на 0,7-4,7% мука, варенье, повидло, мед, шоколадные конфеты, вареная и сырокопченая колбасы, пельмени, равиоли и манты. Также снизились розничные цены на яблоки, апельсины, сухофрукты и лимоны на 0,4-9,4%.
Цены на непродовольственные товары выросли за месяц в среднем на 0,3%. На 0,1-5,2% стали недоступнее для жителей Прикамья детская и мужская одежда, мужская и женская обувь, канцтовары и товары для садоводства. Стоимость большинства видов мебели стала больше на 0,5-6,2%.
Подорожала бытовая техника: например, микроволновые печи, электрические батарейки, стиральные машины, холодильники, электрочайники и другие стали дороже на 0,8-4,4%. Однако некоторые электротовары и бытовые приборы подешевели на 1,1-3,8%.
В аптеках немного выросли цены на медикаменты (индекс цен — 100,6%, в том числе и на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты). Цены на перевязочные материалы, наоборот, упали на 0,8%.
На заправках в ноябре продолжался рост цен на моторное топливо (+1,6%).Бензин автомобильной марки АИ-98 и выше вырос на 3,0% за литр, дизельное топливо — на 2,9%. Бензины марок АИ-95 и АИ-92 стали недоступнее на 1,3-1,6%.
Аналитики Пермьстата обращают внимание, что темпы удорожания услуг в Прикамье несколько раз опережали рост цен на товары. В ноябре этот показатель составил 103,1%.
В основном на сложившийся индекс цен на услуги в регионе повлияло увеличение размера взносов на капитальный ремонт — в 1,3 раза. Кроме того, операторы подняли стоимость услуг сотовой связи на 17,4%. Проезд в поездах дальнего следования стал дороже на 10,2%, услуги банков — на 4,9%.
Стала сложнее жизнь и для путешественников: услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 4,6%, экскурсионные услуги на 4,1%, а стоимость проживания в гостиницах выросла на 2,2%. Для владельцев домашних животных стали дороже обращения к ветеринарам (+1,3%).