Космические нормативы ЖКХ и проблемы биатлона. Главные новости Прикамья за неделю

Известный спортивный телеведущий, советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев резко раскритиковал ситуацию с биатлоном в Прикамье. По его словам, почти все спортсмены из нашего региона «сбежали» в другие. В завершение одного из своих постов в Telegram-канале Губерниев обещает «салют из всех орудий», когда приедет в Прикамье.