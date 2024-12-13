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Posted 13 декабря, 13:55

Published 13 декабря, 13:55

Modified 13 декабря, 13:55

Updated 13 декабря, 13:55

Космические нормативы ЖКХ и проблемы биатлона. Главные новости Прикамья за неделю

Космические нормативы ЖКХ и проблемы биатлона. Главные новости Прикамья за неделю

13 декабря 2024, 13:55
Фото: fusionbrain.ai; unsplash.com.
Рассказываем о том, что интересовало читателей Properm.ru больше всего.

Элитный ЖК в списке проблемных домов

ЖК «Курья Park» — это один дом на 154 квартиры. Разрешение на его строительство было выдано еще почти девять лет назад, сдать объект в эксплуатацию планировалось в 2018 году.

Но этого так и не случилось. Притом дом обещают сдать в четвертом квартале 2024 года, но, по данным Properm.ru, этого не случится. Проектом занимается компания, которая за 2019–2024 годы не получила никакой выручки. Интересно, включат ли элитный дом в перечень проблемных объектов?

Интерес Бастрыкина к работе следователей в Прикамье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием жителей Прикамья. К нему с жалобами обратились жители пермского микрорайона Крым и поселка Майский Чайковского округа.

Как оказалось, людей беспокоит поведение мигрантов, которые живут в нелегальных хостелах, находящихся в здании детского сада и профилактория «Атлант». Иностранные граждане игнорируют российское законодательство, распивают алкоголь в общественных местах и агрессивно себя ведут. Глава СК России отреагировал на жалобы и раскритиковал региональное следственное управление СК за рост количества обращений жителей Прикамья.

Критика Дмитрия Губерниева по поводу развития биатлона

Известный спортивный телеведущий, советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев резко раскритиковал ситуацию с биатлоном в Прикамье. По его словам, почти все спортсмены из нашего региона «сбежали» в другие. В завершение одного из своих постов в Telegram-канале Губерниев обещает «салют из всех орудий», когда приедет в Прикамье.

Кроме того, родители спортсменов из Чайковского пожаловались Губерниеву, что за проведение лыжной тренировки на биатлонном стадионе с них требуют по 450 рублей. Таких денег у людей нет.

«Солнечный город» с огромными платежами

Дом на Белинского, 31 был построен застройщиком «ПМ-Девелопмент» (ПМД) еще 10 лет назад. В 2022 году собственники квартир отказались от УК «Солнечный город» и организовали ТСН. Причиной стало безразличие «управляйки» к сильному ветшанию дома, рассказали жильцы — износ здания составил уже 19% к 2021 году, а УК ничего не предпринимала.

На этом проблемы не закончились — цена проезда по территории ЖК составляет 1 млн рублей в год. ПМД выставила такую стоимость для жителей, которые купили у нее квартиры. Теперь пермяки не могут пользоваться своим же двором.

Прокуратура проверяет цены на отопление

В начале декабря жители Чусового пожаловались на рост нормативов на услуги отопления почти в два раза. Люди получили платежки за ноябрь и были ошеломлены такими цифрами. При этом новые нормативы начали действовать даже в аварийных и ветхих домах.

Власти сообщили, что нужно устанавливать общедомовые счетчики тепла, чтобы плата за отопление считалась по факту, а не по нормативу. Сделать это люди должны за свой счет. При этом технической возможности установить приборы учета у них нет, говорят жители. Проверку обоснованности новых нормативов проводит прокуратура Пермского края.

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#Общество#Пермь#Итоги
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