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Posted 13 декабря, 04:47

Published 13 декабря, 04:47

Modified 13 декабря, 08:07

Updated 13 декабря, 08:07

В Кунгурском районе в ночь на 13 декабря насмерть сбили мужчину

Ночью в Кунгурском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

13 декабря 2024, 04:47
Фото: fusionbrain.ai.

В Кунгурском районе в ночь на 13 декабря насмерть сбили мужчину

Сюжет
Дтп
ГАИ проводит проверку случившегося.

Минувшей ночью 13 декабря в Кунгурском районе случилось смертельное ДТП. По предварительной информации, в 00:05 по дороге «Кунгур — Ашап» за рулем автомобиля Chery ехал 23-летний парень. На 23 километре трассы он сбил пешехода. Пострадавший находился на дороге без световозвращающих элементов на одежде.

В результате аварии мужчина скончался на месте от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края напоминают пешеходам, что нужно пересекать проезжую часть только в разрешенных для этого местах и в темное время суток носить одежду со световозвращающими элементами, чтобы вас видели автомобилисты.

Ранее около Полазны автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе.

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