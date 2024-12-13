Ночью в Кунгурском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Posted 13 декабря, 04:47
Published 13 декабря, 04:47
Modified 13 декабря, 08:07
Updated 13 декабря, 08:07
Минувшей ночью 13 декабря в Кунгурском районе случилось смертельное ДТП. По предварительной информации, в 00:05 по дороге «Кунгур — Ашап» за рулем автомобиля Chery ехал 23-летний парень. На 23 километре трассы он сбил пешехода. Пострадавший находился на дороге без световозвращающих элементов на одежде.
В результате аварии мужчина скончался на месте от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края напоминают пешеходам, что нужно пересекать проезжую часть только в разрешенных для этого местах и в темное время суток носить одежду со световозвращающими элементами, чтобы вас видели автомобилисты.
Ранее около Полазны автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе.