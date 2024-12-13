Ночью в Кунгурском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

В результате аварии мужчина скончался на месте от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края напоминают пешеходам, что нужно пересекать проезжую часть только в разрешенных для этого местах и в темное время суток носить одежду со световозвращающими элементами, чтобы вас видели автомобилисты.