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Posted 13 декабря, 07:31

Published 13 декабря, 07:31

Modified 13 декабря, 07:33

Updated 13 декабря, 07:33

Пермский зоопарк приглашает гостей на новогоднюю ёлку

Новый год с мангустом и Дедом Морозом. Пермский зоопарк приглашает на елку

13 декабря 2024, 07:31
Фото: 1MI.

Пермский зоопарк приглашает гостей на новогоднюю ёлку

Сюжет
Праздник
Праздник состоится 15 декабря.

Пермский зоопарк приглашает на новогоднюю ёлку. Праздничное мероприятие пройдет 15 декабря в кафе рядом с павильоном «Экзотические животные», рассказали в пресс-службе учреждения.

В 14:00 начнутся показательные кормления водяной агамы, мангустов, носух и сурикатов. В 14:30 к пермякам в гости придут Дед Мороз и Снегурочка, также пройдет награждение победителей конкурса елочных игрушек «Новый год в Пермском зоопарке».

Начало спектакля для детей «Как Медвежонок зимой не спал» в кафе в 15:00. «Добрая познавательная сказка, про маленького Медвежонка, который проснулся посреди зимы», — рассказали о предстоящем выступлении сотрудники зоопарка.

Вход на мероприятие — по билетам.

Фото: Пермский зоопарк
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