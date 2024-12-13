Новый год с мангустом и Дедом Морозом. Пермский зоопарк приглашает на елку

В 14:00 начнутся показательные кормления водяной агамы, мангустов, носух и сурикатов. В 14:30 к пермякам в гости придут Дед Мороз и Снегурочка, также пройдет награждение победителей конкурса елочных игрушек «Новый год в Пермском зоопарке».