Новый год с мангустом и Дедом Морозом. Пермский зоопарк приглашает на елку

Posted 13 декабря, 07:31
Published 13 декабря, 07:31
Modified 13 декабря, 07:33
Updated 13 декабря, 07:33
Пермский зоопарк приглашает на новогоднюю ёлку. Праздничное мероприятие пройдет 15 декабря в кафе рядом с павильоном «Экзотические животные», рассказали в пресс-службе учреждения.
В 14:00 начнутся показательные кормления водяной агамы, мангустов, носух и сурикатов. В 14:30 к пермякам в гости придут Дед Мороз и Снегурочка, также пройдет награждение победителей конкурса елочных игрушек «Новый год в Пермском зоопарке».
Начало спектакля для детей «Как Медвежонок зимой не спал» в кафе в 15:00. «Добрая познавательная сказка, про маленького Медвежонка, который проснулся посреди зимы», — рассказали о предстоящем выступлении сотрудники зоопарка.
Вход на мероприятие — по билетам.